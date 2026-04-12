Allanamientos en Centenario tras un ataque a tiros: tres detenidos, armas secuestradas y droga en viviendas

Durante los allanamientos en Centenario, la policía secuestró armas de fuego, municiones y plantas de cannabis.

Un importante operativo policial se desplegó en la ciudad de Centenario, donde se realizaron tres allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por abuso de armas de fuego ocurrida en marzo en el barrio Bella Vista. Como resultado de las diligencias, tres hombres fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia, mientras que se secuestraron armas de fuego, municiones y otros elementos de interés para la causa.

El ataque que originó la investigación

El hecho que motivó la investigación tuvo lugar semanas atrás, cuando un grupo de personas que se movilizaba en distintas motocicletas efectuó más de diez disparos contra una vivienda.

Tras la intervención inicial de personal policial, se constató la gravedad del episodio y se procedió al secuestro de más de diez vainas servidas calibre 9 milímetros y ocho proyectiles deformados. A pesar de la violencia del ataque, no se registraron personas lesionadas.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Actuaciones Genéricas de Neuquén, que dispuso el avance de tareas investigativas para identificar a los responsables.

Investigación y órdenes judiciales

A partir del trabajo de la Brigada de Investigaciones de Centenario, se desarrollaron diversas tareas de campo que permitieron reunir pruebas y determinar la identidad de los presuntos autores del ataque.

Con estos elementos, la Justicia autorizó los allanamientos que se concretaron durante la mañana del sábado en distintos domicilios de la ciudad.

Secuestro de armas y hallazgo de droga

Los procedimientos arrojaron resultados positivos. Durante los operativos, los efectivos secuestraron un revólver calibre .38 con seis cartuchos y una escopeta calibre 16.

Además, incautaron una caja plástica con inscripción Bersa y un cargador de arma de fuego con capacidad para 13 municiones calibre 9 milímetros, elementos que serán peritados en el marco de la causa.

En uno de los domicilios allanados también se halló una planta de cannabis sativa de aproximadamente 1,60 metros de altura y cogollos de marihuana, lo que motivó la intervención del Departamento Antinarcóticos.

Tres demorados y causa en curso

En total, tres hombres fueron demorados, entre ellos uno señalado como el presunto autor de los disparos contra la vivienda. Todos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones.

Del operativo participaron efectivos de distintas unidades, entre ellas la Oficina de Investigaciones de la Periferia II, el Grupo Especial UESPO, el Departamento Metropolitana y las comisarías 52° y 5°.

La investigación continúa en curso para determinar la responsabilidad de los implicados y establecer las circunstancias que motivaron el ataque.