Conmoción en la UNLP: hallan a una bebé muerta en la Facultad de Arquitectura y detienen a una mujer

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una bebé en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU). Por el hecho, una mujer de 32 años fue aprehendida por las fuerzas de seguridad.

Hallazgo en una zona de obras

El operativo comenzó en la mañana de este lunes, cuando las actividades habituales de la unidad académica se vieron interrumpidas por un fuerte despliegue policial. El cuerpo de la menor fue localizado en un sector de la facultad que actualmente se encuentra bajo obras de remodelación.

Ante el descubrimiento, se perimetró el área de inmediato, restringiendo el paso de estudiantes y personal docente para preservar la escena del crimen.

Detención en el centro de La Plata

A partir de las primeras investigaciones, la policía logró identificar a una sospechosa. Según información a la que accedió Diario Río Negro, se trata de una mujer de 32 años y nacionalidad chilena.

La sospechosa fue interceptada y detenida en la intersección de las calles 1 y 45, en pleno centro de la ciudad de La Plata, a pocas cuadras del complejo universitario. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre el vínculo legal o biológico entre la detenida y la víctima.

Investigación por homicidio

La justicia ha caratulado la causa inicialmente como homicidio. Debido a la gravedad y complejidad del caso, las autoridades judiciales solicitaron la cooperación inmediata de una brigada de la División Homicidios para realizar las pericias correspondientes.

En el lugar del hallazgo trabajan de forma conjunta efectivos de la policía provincial y agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) así como peritos científicos.

Se espera que en las próximas horas se realice la autopsia para determinar fehacientemente las causas y la data de la muerte de la bebé, mientras la Facultad de Arquitectura permanece bajo un clima de profundo hermetismo y dolor.