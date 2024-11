Asesinato del soldado en Zapala: la familia denuncia la «brutalidad institucional»

El domingo 1 de diciembre se cumplen 18 meses del asesinato del soldado Pablo Gabriel Jesús Córdoba en el Grupo de Artillería 16 y por primera vez la familia no marchará por las calles de Zapala para pedir justicia. «Priorizamos la salud de la familia que sufre a diario una pérdida irreparable y una brutalidad institucional inimaginable», expresaron en un posteo en las redes sociales.

Natalia Uribe, la mamá de Pablo, dijo a diario RÍO NEGRO que «es muy difícil armarse de fuerza, ir todos los meses a un lugar donde no le importa nada a nadie, tengo que priorizar mi salud».

«Nos frustra, nos llena de dolor que se cumplen 12 meses de este año sin que la causa se haya movido», agregó. «Hay un fiscal nuevo (la anterior renunció) y no hizo nada».

El juez federal subrogante Hugo Greca, en tanto, está postulado en una terna para ascender a la Cámara Federal de Roca y se encuentra en plena campaña de recolección de avales porque se abrió la etapa para apoyos y cuestionamientos.

Se estima que en marzo el presidente Javier Milei elegirá un nombre de esa terna y lo enviará al Senado a la espera de que le presten acuerdo. El flojo desempeño de Greca en la causa de Pablo Córdoba es su mayor debilidad: en 18 meses no logró encontrar una sola pista sobre el o los autores.

«18 meses de injusticia»

La publicación de la familia en las redes sociales dice que «se cumplen 18 meses de injusticia y 12 meses de impunidad dirigida por un juez que evidencia poder y lo ejerce sobre la familia de un asesinado injusta y planificadamente, un juez que está siendo servicial a la impunidad y el encubrimiento de una institución que en nuestra ciudad ya tiene (al menos) 2 asesinatos».

La referencia es a Pablo y al soldado Omar Carrasco, asesinado en el mismo cuartel en 1994.

«Un juez que tiene todas las pruebas científicas que evidencian un asesinato, un juez que cambió la carátula a homicidio y que sin embargo no tiene la voluntad de investigar la verdad, de llegar a los asesinos y condenarlos, un juez que, a sabiendas que los testigos le mienten, no se inmuta. Un juez que dejó que Braian Abel Jara no tenga consecuencias sobre sus actos, eliminando pruebas importantes para la causa, y a la vez burlándose de nuestro dolor», agrega la familia.

«También se cumplen 18 meses de enfrentar al Ejército, una institución a la que mi hijo amaba sin saber que lo iban a traicionar, matar y encubrir su asesinato. Una institución que por cubrir a un puñado de asesinos nos dio la espalda».

«Doloroso»

«Para la familia, este transitar ha sido terriblemente horrible y doloroso. Podríamos decir que los militares asesinos arruinaron nuestras vidas y que el juez intenta por todos los medios arruinar nuestra salud mental», continúan.

Por ese motivo «en esta oportunidad no realizaremos la marcha que caracteriza esta lucha debido a que priorizamos la salud de la familia que sufre a diario una pérdida irreparable y una brutalidad institucional inimaginable» y pide que «nos sigan apoyando, tanto en las redes como en la fecha que retomemos nuestra lucha en las calles».

Pablo fue asesinado de dos disparos en la cabeza mientras cumplía guardia el 1 de junio del 2023. Nunca se pudo determinar el calibre del arma.