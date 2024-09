Asesinato del soldado Córdoba en Zapala: otra prueba científica descarta el suicidio

A más de 15 meses del asesinato del soldado Pablo Gabriel Jesús Córdoba (21), otra prueba científica derribó la hipótesis del suicidio. Una psicóloga forense confirmó que el joven era «despreocupado», resultaba «difícil hacerlo enojar», «no solía tomarse las cosas en forma conflictiva», «tenía proyectos a corto y largo plazo», y «no se le conocía ninguna problemática laboral ni social».

El informe, lapidario, lo elaboró una psicóloga forense a pedido del juez federal Hugo Greca. Clausura de manera definitiva la hipótesis del suicidio que el magistrado trata de mantener abierta a toda costa.

La forense ya había presentado una autopsia psicológica con muy parecidas conclusiones en noviembre del año pasado, y Greca le exigió una ampliación con la expectativa de que corrigiera el resultado.

Para eso, le pidió a la psicóloga que tuviera en cuenta la deshilachada declaración de una mujer soldado que habló con Pablo días antes del crimen y dijo que lo vio «decaído». La conclusión es que sería «un hecho aislado, sin profundización».

La supuesta extorsión

La forense tampoco le dio entidad a unas publicaciones aisladas en redes sociales, ni a la supuesta extorsión que habría sufrido el soldado. «La relación con el dinero no aparentaba ser de preocupación manifiesta para la víctima», escribió en su informe.

En un escrito de 80 páginas que el juez Greca intentó hacer público pero la Cámara de Roca se lo impidió, el magistrado menciona esa supuesta extorsión como motivación de un suicidio que ninguna prueba científica respalda.

La psicóloga menciona que Pablo no manifestaba «falta de dinero» ante sus compañeros. Y agrega: «la relación de Córdoba con el dinero se deduce que no resultaría ser de una preocupación manifiesta para la víctima, al no encontrarse datos concluyentes que indiquen una amenaza emocional y psicológica».

Tampoco le dio relevancia a audios grabados que encontraron en el teléfono del soldado, que nunca envió a nadie.

Cómo fue el crimen

Pablo recibió dos disparos en diferentes sectores de la cabeza, de calibres que se desconocen, alrededor de las 6 de la mañana del 1 de junio del 2023 mientras cumplía guardia en el Grupo de Artillería 16 de Zapala.

Los padres, Natalia Uribe y Juan José Córdoba Salto, acompañados por el abogado querellante Maximiliano Orpianessi, vienen reclamando medidas de prueba e incluso que se aparte Greca de la investigación.

El expediente casi no tiene movimientos desde diciembre del año pasado. No hay sospechosos del homicidio, y fue indagado solamente un soldado voluntario que filmó con su teléfono la agonía de Pablo y borró el video. Lo acusan de encubrimiento.