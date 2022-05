Avanza la investigación por el ataque en la Oficina de Turismo de El Bolsón

El juez Gregor Joos rechazó el pedido para revocar la formulación de cargos contra Rosa Carvalán, como coautora por los incidentes en la Oficina de Turismo de El Bolsón el 30 de diciembre pasado. También denegó el pedido de sobreseimiento argumentando que ese planteo debe efectuarse ante un juez de Garantías.

El hecho se registró en diciembre pasado cuando un grupo de personas encapuchadas ingresó a la Oficina de Turismo de El Bolsón, con banderas mapuches. Según la acusación fiscal, obligaron a los empleados a permanecer en el lugar por algunos minutos, pintaron con aerosol las cámaras de seguridad, efectuaron varios daños, cortaron cables y robaron elementos informáticos.

El 6 de enero, el juez Víctor Gangarrosa dio por formulados los cargos contra Corvalán, oriunda de Lago Puelo y Karina Ponce, de El Hoyo, como coautoras de ese ataque.

En la audiencia judicial que se llevó a cabo este viernes a la mañana, Edgardo Manosalva, el abogado defensor de Corvalán, manifestó que se violó su derecho de defensa y pidió su sobreseimiento. «Ella fue citada 18 horas antes y no tuvo posibilidad de entrevistarse con su defensora. Fue acusada por el delito de turbación de la posesión en carácter de coautora. Esto ya empezó con un vicio procesal», dijo el abogado.

«Corvalán -añadió- estuvo presente en la Oficina de Turismo, pero se retiró bastante antes de que se iniciaran los episodios calificados como presunto daño agravado. De la cámara del interior de la oficina surge que Corvalán entra al lugar realizando esta manifestación. Pero las empleadas no identificaron a nadie porque dijeron que la gente estaba encapuchada».

Insistió en que las cámaras muestran a Corvalán, pero aclaró que «estar (en la Oficina de Turismo) no tiene entidad turbatoria. De la cámara surge que Corvalán pide un mapa de turismo. La totalidad de los testimonios ofrecidos hablan de que los autores de la turbación estaban encapuchados y eran jóvenes. Corvalan no estaba encapuchada. Y no es una persona joven».

A su turno, el fiscal Marcos Sosa Lukman consideró que «la audiencia de formulación de cargos no tiene una impugnabilidad objetiva ya que el objeto de la investigación penal es acreditar la materialidad y la autoría».

«Hoy vence la etapa penal prepatoria de la investigación. Tenemos evidencia que nos permite avanzar a la etapa intermedia del proceso«, planteó.

También cuestionó los planteos del abogado defensor al manifestar que «la defensa se hizo a ciegas»: «A Corvalán la notificaron el 5 de enero. Las partes pueden oponerse a que la audiencia se realice. Eso lo resuelve el juez. Por otro lado, se le explica que puede designar un abogado defensor. En caso de que no lo tenga, se designa un defensor oficial», agregó Sosa Lukman.

Y se refirió a la declaración de un comisario que manifestó que, al llegar al lugar del hecho, la ocupación ya estaba consumada y Corvalán estaba en el interior.

El fiscal: «El límite de cualquier reclamo es la comisión de un delito»

«Describen todo como una manifestación. Pero el límite de cualquier reclamo es la comisión de un delito. Y acá cometieron un delito ya que dañaron la oficina, provocaron desórdenes y daños«, dijo.

Respecto al pedido de la defensa para que se revoque la formulación de cargos, Joos recordó que «no se puede impugnar. Solo son impugnables las sentencias definitivas, los sobreseimientos, la suspensión del juicio a prueba. La audiencia de formulación de cargos es el momento en que la fiscal formaliza una imputación. No hablamos de pruebas sino de información, evidencia. Y esta imputación no genera agravios a la señora Corvalán. Es una habilitación para investigar un hecho».