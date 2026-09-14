Caen en Rincón de los Sauces por narcotráfico y tenencia de armas: secuestran más de $4.6 millones y fraccionamiento de cocaína. Foto: Emiliano Ortiz

En un importante operativo contra el narcomenudeo en la provincia, la fiscal del caso Eugenia Titanti, junto a los asistentes letrados Luciano Vidal y Galia Borelli, formuló cargos contra una mujer (S.A.A.) y un hombre (A.R.D.) por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego. Asimismo, al hombre se le atribuyó la portación ilegítima de una pistola 9 milímetros de uso civil condicional, cargada y lista para su uso sin la debida autorización.

Allanamiento con secuestro millonario y armas

El procedimiento, llevado a cabo el pasado viernes 11 de septiembre por la Policía de Neuquén en una vivienda de Rincón de los Sauces, arrojó el secuestro de 252 gramos de cocaína ocultos en una caja fuerte embutida en la pared de la cocina, repartidos en tres bolsas de nylon negro, sumados a otros 12,79 gramos fraccionados, dosis menores de cannabis y una balanza de precisión digital.

En el mismo inmueble se incautaron $4.653.200 en efectivo (predominantemente en billetes de $1.000 y $2.000), una máquina contadora de billetes y una pistola semiautomática calibre .22 oculta en el entretecho con ocho cartuchos en su cargador, junto a más de 130 municiones de diversos calibres.

Por su parte, al momento del procedimiento, A.R.D. fue interceptado mientras conducía una camioneta Toyota blanca. En el vehículo, al alcance de su mano derecha, portaba una pistola semiautomática Browning 9 milímetros con la numeración limada y cargada con tres cartuchos, además de un envoltorio con 5,15 gramos de cocaína. En total, se secuestraron dos camionetas Toyota y dos teléfonos celulares que serán peritados.

Denuncias anónimas y tecnología para desactivar los «kioscos»

La fiscalía detalló que la pesquisa se inició en julio tras recibir al menos siete denuncias anónimas a través del Código QR del Ministerio Público Fiscal y la plataforma «Neuquén Te Cuida», las cuales señalaban a los imputados como responsables de la venta de drogas en la localidad.

Tras meses de seguimiento del Departamento Antinarcóticos mediante observaciones terrestres y vigilancia aérea con drones, se desplegaron nueve allanamientos en simultáneo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. La fiscal Titanti remarcó que los hallazgos fortalecen la hipótesis de la comercialización organizada y solicitó la clausura preventiva del inmueble deshabitado que funcionaba como punto de expendio para evitar su reutilización y resguardar su eventual decomiso.

Riesgos procesales y prisión domiciliaria

Al fundamentar la medida de coerción, la asistente letrada Galia Borelli sostuvo la existencia de riesgos procesales, destacando la presencia de testigos de identidad reservada que expresaron temor a represalias, el intento de la imputada de apagar su celular al ser detenida y la holgada capacidad económica para un intento de fuga.

Pese a la gravedad del cuadro, la fiscalía solicitó la modalidad de prisión domiciliaria con tobillera electrónica en lugar de la prisión preventiva en unidad penal, contemplando que ambos imputados tienen a cargo a un hijo de 8 años.

El juez de garantías Raúl Aufranc dio por formulados los cargos, autorizó un plazo de investigación penal preparatoria de cuatro meses y dispuso la clausura cautelar del punto de venta. Además, resolvió fijar la detención domiciliaria para ambos acusados por un plazo de 45 días (hasta el 27 de octubre) con monitoreo electrónico y al menos dos rondines policiales diarios hasta la colocación del dispositivo.