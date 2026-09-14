Alerta en Fernández Oro: vieron un puma cerca de la Ruta 65 y hallaron 15 chivos muertos en un corral

La Policía recibió el llamado telefónico de advertencia por la presencia del animal en la zona rural de Fernández Oro. Foto Ilustrativa.

Un puma fue avistado durante la mañana de este lunes en una zona rural de Fernández Oro y, poco después, encontraron 15 chivos muertos en un corral ubicado a unos 700 metros del lugar. Por la cercanía y la diferencia de horario, la Policía considera como principal hipótesis que el felino podría haber atacado a los animales.

El comisario Miguel Elifonso, titular de la Unidad 26 de Fernández Oro, explicó que el primer aviso llegó antes de las 7, cuando un sereno de una empresa ubicada en la zona de siembra de lúpulo, en Ruta 65 y 1° de Mayo, informó haber observado un animal de gran tamaño.

El sereno logró fotografiarlo

El hombre envió a la dependencia policial una fotografía que había tomado y los efectivos pudieron corroborar que se trataba de un animal compatible con un puma.

La foto que alcanzó a sacarle un testigo.

“Se montó una guardia de búsqueda y también de advertencia a los vecinos”, explicó Elifonso. La Policía comenzó a alertar especialmente a las personas que circulaban a pie o en bicicleta por el sector, debido a la cantidad de movimiento habitual durante la mañana.

El comisario indicó que el animal fue visto nuevamente alrededor de las 7:10 y 7:45, mientras se mantenía el operativo preventivo.

Encontraron 15 chivos muertos

Pasadas las 8, otra persona se comunicó con la Unidad 26 para informar que detrás de un aserradero, en inmediaciones de calle Los Pioneros y Ruta 65, había encontrado unos 15 chivos muertos dentro de un corral destinado al pastoreo.

El propietario observó numerosos destrozos en el lugar y no descartó inicialmente que los animales hubieran sido atacados por un puma o por perros del sector. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación sobre el autor del ataque.

La Policía puso el foco en la proximidad entre ambos episodios. Según explicó Elifonso, entre el punto donde fue observado el animal y el corral hay aproximadamente 700 metros en línea recta.

“Por el horario y la distancia, la principal hipótesis con la que contamos es que estos animales fueron asesinados por este puma”, señaló el jefe policial.

Intervino Fauna Silvestre

Ante la presencia del animal y para prevenir nuevos incidentes, la Policía dio intervención a Fauna Silvestre de la provincia.

El objetivo es que personal especializado se traslade hasta Fernández Oro para implementar las medidas necesarias y poner al animal en resguardo. También se busca evitar que la presencia del puma genere riesgos para las personas que circulan por la zona.

Mientras tanto, la Policía mantiene las tareas de búsqueda y prevención en el sector de Ruta 65 y sus inmediaciones.