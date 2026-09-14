Río Negro incorporó 209 profesionales a la salud pública: en qué localidades ya trabajan y qué especialidades sumaron

Médicos, enfermeros, especialistas y técnicos se sumaron a la red pública de salud de Río Negro. Foto gentileza.

El sistema público de salud de Río Negro incorporó 209 nuevos profesionales que se sumaron a hospitales y centros de salud de distintas localidades de la provincia. La medida busca reforzar los equipos y ampliar la capacidad de atención en las diferentes zonas sanitarias.

Los nuevos agentes se distribuyeron, entre otros establecimientos, en los hospitales de Viedma, General Roca, Cipolletti y Bariloche, además de localidades del interior provincial como Allen, Cinco Saltos, El Bolsón, Catriel, Choele Choel, Comallo, Los Menucos, Sierra Grande, Valcheta y Coronel Belisle.

Las incorporaciones incluyen profesionales de medicina general y distintas especialidades, entre ellas pediatría, neurología, neurocirugía, dermatología, nefrología, psiquiatría y traumatología. También se sumaron enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, obstetras y técnicos de diferentes áreas.

«El sistema de salud está abierto para capacitar, formar y acompañar los trayectos formativos de los agentes. Estar hoy por encima del 80% de cobertura de las residencias es un dato positivo y demuestra que estamos mejorando», señaló el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis.

Más del 80% de cobertura en residencias

La incorporación de profesionales se da en paralelo con el proceso de formación de nuevos trabajadores de la salud. Luego del segundo llamado realizado este año, Río Negro alcanzó una cobertura superior al 80% de los cargos de residencias.

Las residencias, concurrencias, especializaciones y pasantías constituyen una de las principales vías de formación e ingreso al sistema público.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la estrategia también contempla incentivos por arraigo, incorporación de tecnología y obras de infraestructura sanitaria.

Actualmente, la provincia cuenta con una red integrada por 35 hospitales y 190 centros de salud. Según informó el Gobierno, además hay 12 obras sanitarias finalizadas y otras 12 en ejecución.

«Una característica importante es que estos profesionales se sumaron en todo el territorio rionegrino«, destacó Thalasselis.

El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que la incorporación de personal apunta a fortalecer la presencia del sistema público en las distintas localidades y garantizar el acceso a la atención sanitaria en toda la provincia.