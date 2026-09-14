Choque fatal en Chubut: murió luego de volcar e impactar a gran velocidad contra un poste de luz

Un hombre murió en un accidente en Trelew. Foto: Gentileza Soy Comodoro.

Un hombre murió en Chubut este lunes por la mañana luego de impactar con su Renault 19 contra un poste de luz en la localidad de Trelew. La víctima tenía alrededor de 40 años, informaron autoridades policiales.

El vehículo volcó y luego colisionó contra la estructura de cemento. Fue sobre calle Capitán Murga, a pocos metros de Oris de Roa.

Muerto en un accidente en Chubut: qué se sabe del choque en Trelew

El jefe de la Comisaría Cuarta de Trelew, comisario inspector Franco Capone, dijo que un Renault 19 «impactó con una palma de luz, de cemento, evidentemente a gran velocidad, porque arrancó la palma de cuajo», consignado por Canal 12 Web.

En diálogo con el medio local indicó que la dinámica en que se produjo el siniestro se encuentra bajo investigación. «Se encuentra el personal de científica y personal de investigaciones abocados a identificar y identificar a la persona como para establecer también las circunstancias del hecho», dijo Capone.

Precisó que el auto circulaba en dirección hacia el barrio Las Margaritas.

Producto del accidente hubo un sector que se quedó sin servicio de luz. Tras las pericias, se iniciaron los trabajos para restablecer la energía.