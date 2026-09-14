Sele Vera rompió el silencio tras el accidente en el campo: “La pierna me hizo palanca y me quebré”

cómo fue el accidente en el campo que sufrió la cantante Sele Vera.-

Luego de la conmoción que generó el anuncio de las severas lesiones óseas que la obligarán a pasar por el quirófano, Sele Vera decidió romper el silencio para despejar dudas y llevar calma a su público.

Sele Vera explicó en detalle las circunstancias exactas del percance, que le provocó la fractura de tibia y peroné junto con un compromiso ligamentario en su tobillo.

Lejos de cualquier incidente vial o doméstico, la joven intérprete relató que el hecho se desencadenó durante las tradicionales labores rurales que habitualmente realiza en el campo junto a su familia, instancia en la que la fuerza imprevista de un animal derivó en una violenta maniobra que terminó comprometiendo gravemente su pierna.

El relato en el campo: cómo se produjo la lesión de Sele Vera con los animales

A través de sus redes sociales, Sele Vera describió con naturalidad la secuencia que originó el traumatismo, mientras colaboraba en las faenas ganaderas habituales de la cordillera.

«Tuve un accidente en el campo trabajando con los animales», introdujo la artista antes de precisar la maniobra puntual que protagonizó junto a su hermano: «Fuimos a buscar una vaca. Él la enlazó y yo me bajé para trabar el lazo contra un poste del alambre. La vaca me ganó el lazo y, cuando agarro el lazo nuevamente, no alcanzo a tirarme para atrás, que me arrastra la vaca con el lazo. En ese momento la pierna me hizo palanca y me quebré».

La referente del chamamé campero remarcó que «no fue más que eso», buscando relativizar las versiones alarmistas que habían circulado en plataformas digitales durante las horas previas a su testimonio.

Su objetivo primordial fue brindar claridad de primera mano y llevar tranquilidad a sus seguidores, mientras transita las jornadas de reposo previas a la intervención quirúrgica, fijada para este jueves 17 de septiembre 2026.

Los últimos shows antes de la operación y los plazos de rehabilitación de Sele Vera

Pese al diagnóstico traumatológico que exige inmovilización, la vocalista resolvió cumplir con los compromisos contractuales inmediatos que ya se encontraban en marcha antes de iniciar el parate médico definitivo.

La intérprete confirmó sus presentaciones pautadas en Centenario (Neuquén) y San Justo, para luego recluirse por completo en reposo domiciliario previo al ingreso al quirófano: «De ahí ya quedo varios días en cama por la operación».

En cuanto a la rehabilitación posquirúrgica, Sele Vera fue sumamente realista sobre los tiempos biológicos que demandará volver a pisar con normalidad.

Explicó que el lapso inicial de recuperación ronda el mes, aunque aclaró que ese término no implicará caminar al ciento por ciento, dada la complejidad de las fracturas: «Sé que en un mes no voy a volver a caminar, porque no es tan fácil la operación ni la recuperación; después de ese mes espero poder volver a hacer mi trabajo y moverme un poco con las muletas».

Con un afectuoso agradecimiento por los miles de mensajes de aliento recibidos, la cantante cerró su descargo demostrando la entereza y temple campero que la distinguen.