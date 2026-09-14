ADINEU renovó autoridades: por primera vez una mujer liderará la Asociación de Industriales de Neuquén

La Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU) realizó su Asamblea General Ordinaria y formalizó una renovación institucional: Natalia Muguerza, quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidenta de la entidad, asumió la presidencia para el período 2026-2028. La elección marca un hito para la institución tras 20 años de historia, al consagrar a la primera mujer en encabezar la conducción de la cámara fabril.

Durante el encuentro, los socios aprobaron por unanimidad a los integrantes de la nueva Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización. Entre las modificaciones más destacadas resueltas en la asamblea figura la ampliación de las autoridades de 10 a 15 miembros, con el propósito de integrar a jóvenes empresarios, mujeres líderes y representantes de distintas ramas productivas de la provincia, además de formalizar un esquema de articulación directa con la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN).

Los ejes de gestión: representatividad, competitividad e indicadores propios

En su mensaje a los socios, Muguerza remarcó que su mandato profundizará el camino de consolidación institucional iniciado en los últimos tres años, con foco en el acompañamiento a las pymes y la competitividad empresarial.

«Hoy no estamos comenzando de cero. Estoy asumiendo la presidencia de una institución que ha hecho un recorrido enorme durante estos últimos tres años. Aspiro a una ADINEU que reúna cada vez más a toda la industria neuquina», afirmó la flamante presidenta.

Asimismo, adelantó que la cámara trabajará en el desarrollo de herramientas estadísticas para monitorear el impacto de la actividad manufacturera: «Representar empieza por escuchar. Por eso, durante esta etapa vamos a salir a conocer mucho más de cerca a nuestros socios y avanzar en indicadores propios de la industria». La gestión sintetizó sus objetivos en tres ejes: continuidad del crecimiento institucional, competitividad empresarial y oportunidades de desarrollo para las empresas neuquinas.

El cierre del ciclo de diez años y el vínculo con ACIPAN

La asamblea significó además la culminación de un período de una década bajo la presidencia de Roberto Enríquez, quien deja la máxima conducción pero continuará en la estructura institucional al asumir como vicepresidente, acompañando la etapa de Muguerza.

«Cierro esta presidencia con la certeza de que ADINEU está mejor preparada que nunca para seguir creciendo», expresó Enríquez al despedirse del cargo, agradeciendo el trabajo conjunto con los asociados y las cámaras colegas en los últimos diez años.

En paralelo, se fortaleció la relación con ACIPAN, entidad fundacional del espacio. Para ello, se designó formalmente a Dante Scantamburlo como representante institucional titular del sector industrial ante ADINEU con carácter honorífico y permanente, mientras que Carlos Pinto cumplirá la función de delegado suplente.

La nueva nómina de autoridades (2026-2028)