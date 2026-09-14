Ingeniero Jacobacci celebró sus 110 años con anuncios y una mirada puesta en el desarrollo de la Región Sur

Ingeniero Jacobacci conmemoró sus 110 años con una jornada de celebración y homenaje a su historia. Foto: gentileza.

Ingeniero Jacobacci celebró este lunes sus 110 años con un acto protocolar que reunió a autoridades, instituciones y vecinos en la Plaza Primeros Pobladores. La ceremonia fue encabezada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de la localidad, José Mellado, en una jornada destinada a homenajear la historia de la comunidad y poner en valor los desafíos que plantea su futuro.

Nacida al calor del ferrocarril, Jacobacci se consolidó con el paso de los años como uno de los puntos estratégicos de la Región Sur rionegrina, con conexión entre la meseta y la cordillera. Hoy atraviesa una etapa de transformación vinculada al desarrollo de infraestructura, la actividad productiva, el turismo y el avance de la minería.

Weretilneck y Mellado encabezaron el acto por el aniversario de Ingeniero Jacobacci. Foto: gentileza.

Minería y empleo: el impacto de Calcatreu en la Región Sur

Durante el aniversario, el acompañamiento provincial estuvo entre los principales ejes. En los últimos meses se concretaron obras vinculadas a pavimento, servicios, infraestructura urbana y turismo, mientras que también se anunciaron nuevos proyectos para acompañar el crecimiento de la localidad.

Uno de los puntos centrales es Calcatreu, proyecto minero que comenzó a generar nuevos movimientos económicos y laborales en la Región Sur. Río Negro concretó recientemente un nuevo despacho de doré de oro y plata, que se sumó al realizado en junio. Para el Gobierno provincial, el desarrollo del proyecto representa un punto de inflexión y una oportunidad para ampliar la actividad minera en la provincia.

En materia habitacional, la Provincia anunció la construcción de 10 viviendas accesibles y sustentables para familias de Jacobacci, con una inversión superior a los $737 millones, a través del programa Habitar Río Negro. También se realizaron obras de pavimento, cordón cuneta, badenes, electricidad y mejoras viales en distintos sectores de la localidad.

El aniversario también encuentra a Jacobacci con nuevas propuestas vinculadas al turismo. Entre ellas se destaca el Vagón Turístico y Paseo Lineal, parte de la segunda etapa del Corredor Turístico Ruta de la Estepa, además de la puesta en valor de la estación de La Trochita.

Más equipamiento y obras para fortalecer la salud en Jacobacci

La salud es otro de los sectores donde se concretaron avances. El Hospital Área Programa «Doctor. Rogelio Cortizo», cabecera de la V Zona Sanitaria, incorporó el primer mamógrafo digital de la región y avanza con obras de infraestructura y nuevo equipamiento para fortalecer la atención y las cirugías.

El acto por los 110 años de Ingeniero Jacobacci se realizó en la Plaza Primeros Pobladores. Foto: gentileza.

A esto se suman proyectos para ampliar las redes de gas, electricidad y cloacas, además de nuevas obras vinculadas al sistema de agua potable. En educación, la localidad cuenta con transporte escolar, asistencia alimentaria y propuestas de formación profesional a través de las Aulas Talleres Móviles.

El aniversario fue una oportunidad para mirar ese recorrido y, al mismo tiempo, poner el foco en los cambios que la comunidad espera para los próximos años.