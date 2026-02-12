Piden decomisar más de 140 bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en la causa Vialidad

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este jueves al Tribunal Oral Federal N.° 2 el decomiso de más de 140 inmuebles pertenecientes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, entre ellos el departamento de San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.

Causa Vialidad: la Justicia analiza el decomiso de propiedades

En un escrito presentado ante el tribunal, los fiscales informaron que identificaron nuevos bienes vinculados a las personas condenadas en la causa Vialidad y pidieron que se ordene su decomiso como parte de la ejecución de la sentencia.

En total, la solicitud incluye 141 propiedades —13 correspondientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Báez—, además de 46 automotores y diversas sumas de dinero. Entre los fondos mencionados figuran 4.664.000 dólares en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, 992.134 dólares en una caja de ahorro del Banco Galicia y 53.280,24 pesos en efectivo.

Según los fiscales, el pedido responde a que las personas condenadas fueron intimadas a depositar la suma de 684.990.350.139,86 pesos en concepto de reparación por la defraudación a la administración pública, pero hasta el momento no habrían efectuado ningún pago, pese a que el plazo fijado para hacerlo venció hace meses.

Ahora será el Tribunal Oral Federal N.° 2 el que deberá analizar la presentación y resolver si avanza con el decomiso de los bienes solicitados, en el marco del proceso de ejecución de la condena dictada en la causa Vialidad.

Con información de La Nación