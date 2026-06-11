Femicidio de Agostina Vega: niegan que la Justicia le haya tomado muestras de ADN a la madre

En medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, allegados a la madre de la adolescente, Melisa Heredia, negaron que la Justicia le haya tomado muestras de ADN mientras permanece internada.

Según indicaron desde su entorno, la información que circuló durante la jornada es falsa. “No hubo ninguna toma de muestras, totalmente falso lo que se difundió”, afirmaron a Noticias Argentinas.

Femicidio de Agostina Vega: qué dijeron sobre las supuestas muestras de ADN

De esta manera, quedó descartada la información que señalaba que personal judicial había obtenido muestras biológicas de Melisa desde el centro de salud donde permanece internada. La mujer sufrió una descompensación días antes de que encontraran el cuerpo de su hija, tras una semana de búsqueda.

Claudio Barrelier, principal apuntado por el femicidio de la adolescente de 14 años.

El abuelo de Agostina, Miguel Heredia, también fue internado de urgencia la semana pasada luego de sufrir una descompensación. El familiar de la adolescente fue derivado al Hospital San Roque, donde está internada su hija Melisa. El hombre recibió el alta horas después y expresó: «Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar«.

Los detenidos y las hipótesis que analiza la fiscalía

Mientras tanto, la causa continúa avanzando con tres personas detenidas. Los acusados son Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes permanecen bajo investigación por distintos hechos vinculados al crimen.

De acuerdo con la fiscalía, cada uno habría tenido una participación diferente en los acontecimientos. Los investigadores sostienen que Barrelier no habría actuado solo en el femicidio de Agostina Vega.

En el caso de Andreani, ex pareja del principal acusado, la sospecha es que le prestó un Ford Ka negro utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta un descampado. También se investiga el lavado del vehículo después de que fuera devuelto y la aparición de registros audiovisuales donde ambos aparecen juntos tras el crimen.

Respecto de Fassetta, los investigadores señalaron que conocía a Barrelier desde hacía pocos meses y residía en el mismo domicilio. La acusación apunta a que habría ocultado pruebas consideradas relevantes para el expediente.