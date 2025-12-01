Caso Cendón: «No tengo dudas de que detrás de esto hay una cuestión política ideológica»

La fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón fue denunciada por funcionarios y empleados jerárquicos judiciales, en el Consejo de la Magistratura. (foto de archivo)

“No tengo dudas de que detrás de esto hay una cuestión política ideológica”, sostuvo el abogado Damián Torres, que es uno de los tres defensores que asisten a la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón, que fue denunciada por funcionarios judiciales de esta ciudad en el Consejo de la Magistratura.

Los denunciantes le atribuyeron a Cendón hechos de violencia laboral, persecución gremial, acoso psicológico y hostigamiento sistemático. El Consejo resolvió a principios de noviembre pasado abrir un sumario para investigar los hechos denunciados, pero no suspendió a Cendón de manera preventiva como ocurrió en otros casos, como el de la exjueza de El Bolsón Erika Fontela o del excamarista Gustavo Guerra Lavayén, que al final fueron destituídos.

En la opinón de Torres, «hay un grupo que se confabuló. Algunos con mala intención. Otros por intereses políticos». Consideró que los hechos que le atribuyen a Cendón «son parte de una estrategia para llevarse puesta a una fiscal en jefe para acceder al cargo”.

Torres salió al cruce de un nuevo hecho revelado por lo denunciantes, según informó la abogada Carla Orticelli, que los patrocina. Señalaron que Cendón invadió funciones que le son ajenas al disponer el traslado de una empleada de la fiscalía a cargo de la fiscal adjunta Daniela Ortiz Celoria. Para los denunciantes se trata de un “abuso de injerencia funcional” ya que Ortiz Celoria, a la que consideran una “testigo clave”, no depende de Cendón sino del fiscal jefe, Martín Lozada.

En la nueva denuncia plantearon que Cendón “continúa realizando acciones concretas para desestabilizar el testimonio de los involucrados mediante presiones laborales y reasignaciones punitivas”.

Afirmaciones falsas

Torres lo descartó. “La abogada Carla Orticelli incurre en afirmaciones falsas: la organización de la fiscalía no depende hoy de Cendon. Con esta denuncia intenta claramente coaccionar a los consejeros, quienes ya se expidieron rechazando la suspensión”.

“Junto con los doctores Manuel Maza y Luciano Perdriel, como abogados de Cendón, estamos evaluando seriamente denunciar penalmente esta conducta por coacción, y además formular la correspondiente denuncia ante el Colegio de Abogados”, aseguró Torres.

“No podemos permitir que se utilice la presión mediática como herramienta para condicionar a los consejeros que ya intervinieron”, aseveró.

“A Cendón le sacaron todo tipo de organización. Con lo cual no tiene función para vaciar ninguna fiscalía”, sostuvo. “En realidad, está nueva denuncia es un intento de coacción a los consejeros por no haberla suspendido. Entonces ya es un mecanismo de presión, más que un hecho nuevo, que es lo que desde la defensa de Cendón no vamos a permitir”, afirmó.

Dijo que Cendón “solo está con actividad en casos hasta tanto se revuelva su situación. No tiene injerencia en el personal y está bien alejada de la fiscal adjunta que es la que se la quiere llevar puesta”.

Algunos quiere ese puesto

Torres dijo que una suspensión preventiva de la fiscal jefa para evitar este tipo de hechos no era la medida correcta. “De ninguna manera, porque el trasfondo del tema es que hay algunos que quieren ese puesto. Entonces suspenderla era generar a nivel provincial que dos fiscales se unan y te saquen fiscales”.

“Además, Cendón es una muy buena fiscal. Desde ya habrá que acomodar algo de su carácter, pero es muy eficaz . Y algunos denunciantes en el día a día son bastante vagos. Lo que pasa que eso se conoce para adentro”, reveló el defensor. Opinó que hay “todo un trasfondo que obviamente es muy interno”.

Los hechos denunciados ¿que opinión le merecen?, preguntó Diario RÍO NEGRO. “Que son parte de una estrategia para llevarse puesta a una fiscal en jefe para acceder al cargo”.

“Yo trabajo en toda la provincia, conozco a todos los fiscales en jefe. La situación de Bariloche no es muy distinta a la que pasa en otros lados, solo que allá se organizaron”, indicó.

“Hay un tema de formas que el Poder Judicial tiene que cambiar. En general. De hecho, milito ese cambio. Ahora de ahí a que vengan a imputarle a Cendón porque dos fiscales se juntan, para querer suspenderla y echarla, no la veo”, enfatizó Torres.

La mayoría no está de acuerdo

“Es que no son solo dos fiscales. Son varios funcionarios. ¿Piensa que un grupo se confabuló para perjudicar a Cendón? Consultó este diario, que le recordó al abogado que también hay una denuncia del Sitrajur contra la fiscal jefa.

“Sí claro que hay un grupo que se confabuló. Algunos con mala intención. Otros por intereses políticos. Ella intervino en tema mapuches y de incidencia”, recordó Torres.

“También, la mayoría de los fiscales y empleados no están de acuerdo con esto. El Consejo de la Magistratura no suspendió, es porque algo vio, si no la hubiera suspendido”, afirmó.

Dijo que el sumariante designado por el Consejo, el legislador provincial del Pro Juan Murillo Ongaro, ya inició la investigación y Cendón fue notificada la semana pasada. “No tengo dudas de que detrás de esto hay una cuestión política ideológica”, sostuvo.

Torrres opinó que los hechos denunciados no tienen suficiente mérito para sancionar a la fiscal jefa. “Hablé con ella para acomodar en su formas lo que haya que acomodar. Pero el fondo de la cuestión no es el trato. Como máximo es para una sanción menor, no suspensión y destitución. El fondo de la cuestión es más ideológico y por su lugar”, advirtió el defensor.