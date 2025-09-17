Caso Cendón: la Magistratura aplaza una definición y además inician investigación por la posible comisión de delitos

El Consejo de la Magistratura se reunió este miércoles en Bariloche y resolvió aplazar el tratamiento de la denuncia contra la fiscal jefa Betiana Cendón. (foto Alfredo Leiva)

El Ministerio Público de Bariloche vive una crisis tras la denuncia que un grupo de funcionarios judiciales presentó contra la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón. Los denunciantes le atribuyen mal desempeño, violencia y acoso laboral, graves desarreglos de conducta y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Ahora, presentaron una ampliación de esa denuncia.

El procurador general, Jorge Crespo, informó este miércoles que de esa denuncia se desprendieron hechos sobre la posible comisión de delitos por parte de Cendón, que serán investigados por un fiscal jefe de Viedma.

El Consejo de la Magistratura (CM), que preside la titular del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Cecilia Criado, se reunió este miércoles en Bariloche. Pero no hubo definiciones con respecto a la denuncia contra Cendón, que ingresó formalmente al ámbito del CM y se inició un expediente disciplinario.

Los denunciantes habían pedido con urgencia que se suspenda a Cendón de manera provisoria hasta tanto se dicte resolución definitiva en el procedimiento disciplinario.

Sin embargo, los consejeros resolvieron por unanimidad aplazar el tratamiento de la denuncia para una próxima reunión, cuya fecha fijará la Presidencia. Recién en ese momento se resolverá sobre la admisión de la investigación de los hechos denunciados y el sumariante.

Este diario se comunicó con Cendón, pero explicó que aún no está notificada. Cuando eso suceda expresará su postura sobre el tema.

Las explicaciones

Explicaron que recién habían tenido acceso al contenido del escrito. Y además indicaron que media hora antes de la reunión había entrado una ampliación de la denuncia con nuevos hechos.

«Me parece que la envergadura de la temática a tratar, sugerimos que por una cuestión de responsabilidad institucional no estamos en condiciones de abordarla de manera acabada», dijo el legislador y consejero Juan Murillo Ongaro (Pro). Los legisladores oficialistas Lucas Pica y Marcela Abdala avalaron.

«Hace media hora entró un correo con la ampliación de la denuncia», indicó el abogado Alejandro Valdéz. Y propuso aplazar el tratamiento «teniendo en cuenta la gravedad de lo que se denuncia con la ampliación».

El Procurador General Jorge Crespo estuvo en Bariloche en el Consejo de la Magistratura y se refirió a la denuncia contra la fiscal jefa Betiana Cendón. (foto Alfredo Leiva)

La postura del Procurador

“Los hechos conformes están relatados son graves, merecen ser investigados, merecen ser aclarados y merece ser escuchada también la denunciada”, dijo el Procurador General a la prensa tras su participación en la sesión del CM.

Crespo explicó que en la órbita del CM deberá resolverse una parte de la denuncia. Y señaló que hay otra parte de la denuncia “que habla de la posible comisión de algún delito penal. Se están instruyendo las investigaciones, lo sacamos de la esfera de Bariloche, está radicado en Viedma”.

Criado informó a los consejeros que había recibido el jueves la denuncia y que se citó a los denunciantes para ratificar la denuncia. Los fiscales Guillermo Lista y Tomás Soto (que presentó su renuncia), los fiscales adjuntos María Fernanda Orticelli y Álvaro Vitterbori, la defensora adjunta pública Mónica Goye y el jefe de división Germán Rafael Torres son los denunciantes.

Criado explicó que la denuncia pasó al auditor para que la evalúe y elaboró un informe que envió a los integrantes del CM, conformado por tres legisladores, tres abogados del fuero local, el camarista civil Federico Corsiglia y Crespo.

Cendón sigue en funciones

“Como toda denuncia no impacta bien. Es un tema que lleva a análisis dónde fallamos si se comprobara y si no se comprobara estas situaciones por qué se producen estas denuncias, pero es tema de análisis interno en el Ministerio Público para determinar dónde está el problema”, expresó Crespo.

“¿Cendón va a seguir interviniendo en las causas?”, preguntó Río Negro. “Eso escapa un poco a mi decision, el fiscal general (Fabricio Brogna) está organizando que es propía competencia de la fiscalía general”, respondió el procurador.

Indicó que las medidas que dispuso el fiscal general son para “preservar tanto al denunciante como a la denunciada que se pueda seguir prestando el servicio con la normalidad posible”.

Ante los consejeros, Crespo comentó que no todos los fiscales son denunciantes. Por eso, los denunciantes quedaron bajo la esfera del fiscal jefe Martín Lozada y “los no denunciantes con Cendón”.

“He sugerido que no haya contacto, mientras dure está situación”, afirmó Crespo. Dijo que aún falta resolver la situación de la defensora pública que es denunciante. Dijo que se ocupará del tema en los próximos días.

La medida no cayó bien puertas adentro del edificio de Anasgasti y Otto Goedecke, donde funciona el MPF. El caso Cendón agudizó el espeso clima laboral que se vive en ese lugar, según fuentes oficiales. Y en el medio están los empleados judiciales.

El objeto de la denuncia

“Venimos a denunciar ante el Consejo de la Magistratura a Betiana Vanesa Cendón, Fiscal Jefe de la III Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, quien ha accionado y se ha pronunciado en hechos que motivan la presente denuncia por su mal desempeño, violencia laboral, acoso laboral, graves desarreglos de conducta y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, dice la denuncia.

“¿No va a haber favoritismo ni protección?”, preguntó este diario a Crespo. “No habría ni por qué ni cómo hacerlo porque lo va a investigar algún sumariante que designe el CM. Yo como procurador general he trazado una línea en otras causas, en otros legajos y he expresado mi opinión referente al maltrato. No hay tolerancia respecto al maltrato lo ejerzo día a día en el Ministerio Público. La doctora Cendon tendrá a oportunoidad de defenderse como corresponde”.

La ampliación de la denuncia

Los denunciantes ampliaron la denuncia con nuevos hechos. En la presentación que hicieron ante el CM indicaron que habían advertio su preocupación por el “miedo paralizante” que impera en el Ministerio Público “llevando a que “un gran número de personas no se han atrevido a denunciar por temor a represalias”, dice el escrito al que Diario RÍO NEGRO accedió.

“Lamentablemente, estos temores se han materializado de forma concreta. Hemos tomado conocimiento que, el pasado viernes 12 de septiembre en horario cercano a las 13 la Fiscal Jefe denunciada, al haberse anoticiado de la existencia de la denuncia formal en su contra, amedrentó directamente a un testigo de la presente causa, el Fiscal adjunto Facundo D´Apice, mostrándole en su teléfono una referencia directa a la denuncia que le habían hecho, cuestionándolo que se encontraba entre la lista de testigos”, dice la ampliación.

Relataron que el martes, a primera hora de la mañana, “Cendón se presentó personalmente junto con la Fiscal adjunta Mariana Lazcano, de modo intimidatorio, parándose de brazos cruzados en la puerta de la oficina de la Fiscal adjunta Daniela Ortiz Celoria, quien se encontraba con su compañera de oficina Nieves Papa Tello”.

“Ortiz Celoria es testigo ofrecida por esta parte en la denuncia. En dicha oportunidad, luego de que Cendón intentara hablar con ella y que Ortiz Celoria le dijera que no se sentía cómoda hablando con ella, que no quería hablar, dada la situación imperante, Ortiz Celoria le solicitó que se retirara de su oficina tras lo cual la Dra. Cendón le manifestó a la testigo textualmente: “no me esperaba esta traición”.

Señalaron que el accionar de Cendón “ratifica el patrón de represalias y abuso de Poder: “La conducta de la Dra. Cendón demuestra, una vez más, su patrón de represalias contra quienes se atreven a cuestionar sus acciones. El hecho de confrontar a una testigo evidencia su disposición a utilizar su posición jerárquica para amedrentar a quienes considera que no se someten a su voluntad”.

Y advirtieron que “la permanencia de la denunciada en funciones le permite acceder a información y ejercer influencia sobre el personal, lo que representa un riesgo evidente de entorpecimiento de la investigación disciplinaria”.