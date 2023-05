Caso Facundo Castillo: la audiencia de cesura podría suspenderse

Ramiro Gutiérrez fue declarado culpable por el homicidio de Facundo Castillo hace dos semanas. Hoy es la audiencia de cesura en la que se conocerá de cuanto es la pena que afrontará Gutierrez. Sin embargo, esta audiencia podría cancelarse por la ausencia de los abogados defensores.

El lunes 15 de mayo, luego de siete jornadas intensas de juicio, Ramiro Gutiérrez fue declarado culpable por el homicidio de Facundo Castillo y la tentativa de homicidio de cinco de sus amigos a la salida de una fiesta el 19 de diciembre del 2021.

A diez días de darse a conocer el veredicto del jurado popular que intervino en el juicio por la muerte de Facundo Castillo hoy se definirá de cuánto será la pena que se le aplicará a Gutiérrez. Pero la ausencia de los abogados de Gutiérrez atrasaría este proceso. Según trascendió estos están con problemas de salud por lo que no asistirían a la sala de audiencias en tribunales.

«A las 8 vamos a tener la audiencia para saber bien el alcance de lo sucedido y ver los pasos a seguir. No se suspendió sino que va a iniciar, entendemos que los abogados defensores no estarán presentes con lo cual no se va a poder continuar con el proceso» explicó Juan Manuel Coto, abogado de la familia Castillo.

Gutiérrez afronta una pena que superaría los 12 años. Según explicaron desde el ente judicial, la escala penal establecida a partir del homicidio simple en concurso ideal con cinco tentativas de homicidio es de 8 a 25 años. Aunque como fue juzgado por un jurado popular, el mínimo de la condena es de 12 años.

La familia de Castillo se reunirá afuera de tribunales

La familia del joven neuquino convocó a la comunidad a acompañarlos en la audiencia de cesura que se realizará el lunes 29 a partir de las 8 en las instalaciones de la Oficina Judicial de Cipolletti ubicada en calle Urquiza y España.

Se espera que durante la audiencia de cesura los familiares, amigos y allegados de Facundo colmen las calles linderas de donde acontecerá el debate. Durante la semana del juicio el acompañamiento fue incondicional, hubo más de 70 personas acompañando a los padres; Esteban y Analía, y al hermano Emiliano Castillo, la mayoría con la cara de Facundo estampada en sus remeras.