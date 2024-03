Caso García Belsunce: “Soy, fui y seré inocente”, la carta de Nicolás Pachelo tras ser condenado

Nicolás Pachelo, quien había sido absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro, fue condenado a prisión perpetua como autor del asesinato de María Marta García Belsunce ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar. Ahora el acusado escribió una carta dirigida a la sociedad Argentina asegurando su inocencia: “Soy, fui y seré inocente”.

Luego de que la Justicia lo condenara por el crimen de María Marta García Belsunce, Nicolás Pachelo le había sugerido a su abogada, Raquel Pérez Iglesias, que quería atentar contra su vida y ahora a través de una carta que se hizo pública reiteró: «Me han quitado hasta las ganas de vivir.

Nicolás Pachelo fue condenado la semana pasada a la pena de prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce y desde entonces permanece detenido. En su celda escribió la carta donde además de alegar su inocencia apuntó hacia la «corrupción judicial».

“Esta carta va dirigida a todos, a quienes me juzgan sin saber o con lo que creen saber sobre el homicidio de la señora García Belsunce. Soy, fui y seré inocente”, comenzó la carta y prosiguió: “Estos 22 años decidí defenderme judicialmente, porque creí en la Justicia. Mi silencio mediático me perjudicó en forma personal y familiar. Especialmente, a mis hijos en sus colegios, universidades y en la vida misma. Condenaron a un inocente a morir en vida y no pienso callarme más”.

Luego Pachelo continuó su relato y contó que estaba «luchando» junto a sus abogados «contra una parte del poder judicial corrupto y perverso», indicó que se defendieron durante el juicio con pruebas y cuestiona su acusación final: «No sólo condenaron a un inocente para tapar 20 años de barbaridades judiciales, arruinaron la vida de toda una familia, convirtieron en asesino al padre de tres hijos siendo inocente, ¿cómo pueden dormir tranquilos?”. Además apuntó contra el juez y la jueza para expresarles que condenaron a «un inocente».

En el escrito Pachelo agregó un apartado dirigido a «Justicia injusta» en donde hizo una reseña del caso Belsunce durante los últimos 20 años: «Han participado aproximadamente 20 jueces de distintas instancias, han condenado a la familia por encubrimiento, también a Carrascosa. Han condenado por homicidio a Carrascosa y lo han absuelto. Me han absuelto a mí y ahora me han condenado. Esto no es un juego de palabras, es la mismísima causa García Belsunce”. Tras esto agregó: «Con las mismas pruebas, desde el año 2002 a la actualidad, todos, según la justicia, fuimos culpables y también fuimos inocentes, ¿absurdo? Hay una gran corrupción en la justicia, eso lo sabemos todos. Yo voy a hablar con pruebas: uno de los camaristas que votó por la absolución de Carrascosa es el ex juez Martín Ordoqui, el primer juez destituido y ‘detenido’ de Casación ‘por favorecer a cambio de dinero a condenados’. Yo hablo con pruebas y a mí me condenaron sin ellas, siendo ‘inocente’”.

Caso García Belsunce: Pachelo condenado a prisión perpetua

El veredicto, que lleva las firmas de los jueces María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, revirtió la absolución de Pachelo y lo declaró culpable del robo y homicidio en la casa de la víctima. Este giro judicial confirmó la convicción del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien siempre sostuvo que Pachelo era el autor del crimen.

Tras la absolución inicial por parte del Tribunal Oral, el fiscal Ferrari presentó apelaciones ante la Sala I de Casación, argumentando la existencia de pruebas contundentes contra Pachelo. El fallo de más de 400 fojas representa un cambio significativo en el curso del caso, respaldando la teoría de la acusación.

Desde el Tribunal de Casación Penal bonaerense, se destacó que Pachelo fue señalado como el autor del crimen para procurar la impunidad del robo que se estaba llevando a cabo en el domicilio de los damnificados. Este veredicto confirmó la responsabilidad del acusado en un caso que mantuvo en vilo a la opinión pública durante años.

Nicolás Pachelo, hijo de uno de los fundadores del country Carmel, también enfrenta una condena por una serie de robos ocurridos entre 2017 y 2018 en distintos barrios privados.

con información de Infobae