Se cumplen dos años de la desaparición de Loan: qué se sabe del caso y quiénes irán a juicio

Este sábado 13 de junio se cumplen dos años desde la última vez que fue visto Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. A pocos días del inicio del juicio oral, familiares y allegados continúan reclamando conocer qué ocurrió con el menor y dónde se encuentra.

El próximo 16 de junio comenzará el debate oral en el que serán juzgadas 17 personas vinculadas a la causa. Siete de ellas están acusadas de haber participado en la presunta sustracción y ocultamiento del menor, una de las hipótesis centrales que sostiene la investigación federal.

Caso Loan: se cumple un nuevo aniversario de su desaparición y la Justicia aumentó la recompensa por encontrarlo

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 luego de asistir a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, ubicada en el paraje rural El Algarrobal. Según la investigación judicial, el niño estuvo acompañado por varios familiares y conocidos antes de que se perdiera todo rastro de él.

Con el pasar de los días, no se logró determinar la ubicación del menor ni obtener pistas sobre su destino. Actualmente, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que se aumentó a $20 millones la recompensa por dar detalles cruciales para dar con su ubicación.

La investigación sostiene que Loan habría sido apartado del cuidado de su padre mediante el pretexto de ir a buscar naranjas junto a otros niños. A partir de ese momento, según la acusación fiscal, se produjo una maniobra que derivó en la desaparición del menor y en su posterior ocultamiento.

Caso Loan: quiénes son las personas acusadas y cuáles son los cargos en contra

Entre los principales imputados se encuentran:

La exfuncionaria María Victoria Caillava

Su esposo Carlos Pérez

La tía del niño, Laudelina Peña

Antonio Benítez

Daniel Ramírez

Mónica Millapi

Excomisario Walter Maciel.

Todos deberán responder ante la Justicia por su presunta participación en los hechos ocurridos aquel día.

Además, durante el mismo proceso judicial serán juzgadas otras diez personas en una causa conexa. Los acusados enfrentan cargos por delitos como encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública y otras maniobras que buscarían entorpecer el esclarecimiento del caso.

Con información de NA