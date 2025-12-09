Caso Lowrdez: piden juzgar al empresario García Gómez por violencia de género

La fiscal Silvana Russi, a cargo interinamente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, pidió que el empresario Leandro Esteban García Gómez, ex pareja de la cantante Lourdes Fernández, sea enviado a juicio oral por distintos episodios de violencia de género ocurridos entre enero y octubre de este año. Así lo confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

La fiscalía reclama juicio oral para el ex de Lourdes Fernández por lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad

En la presentación elevada al juez Diego Slupski, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que García Gómez, de 46 años, sea juzgado como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida contra una persona a la que se le debe un respeto particular y mediante violencia; coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres oportunidades.

El empresario fue detenido el 23 de octubre en su departamento del barrio porteño de Palermo, tras mantener durante varios días privada de su libertad a la artista. La denuncia había sido realizada por la madre de Fernández, quien alertó que no lograba comunicarse con su hija.

Luego de varios intentos de allanamiento, la Policía de la Ciudad logró ingresar esa noche al domicilio. Allí encontraron a la cantante de Bandana “sentada en la cama matrimonial con signos de somnolencia y un visible estado de vulnerabilidad”, mientras que el acusado fue hallado escondido dentro de un armario, según consta en el expediente.

“La relación entre García Gómez y Cecilia Lourdes Fernández fue conflictiva e intermitente desde principios de 2020 hasta octubre de 2025, marcada por un sostenido contexto de violencia de género de larga data, con agresiones físicas y psicológicas, manipulación emocional, hostigamiento, control y un progresivo aislamiento de la víctima respecto de su entorno”, describió la fiscal Russi en su dictamen.

Desde el 4 de noviembre, García Gómez se encuentra procesado con prisión preventiva, y ahora, según supo NA, el juez Slupski podría resolver el pedido de elevación a juicio antes de las fiestas.

Durante la investigación, la víctima fue evaluada por profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema. En el informe se advirtió que se observaron indicios de una percepción subjetiva del riesgo disminuida, vinculada a la naturalización de la violencia.

Los especialistas, según consignó el portal Fiscales, concluyeron que el caso constituye un “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data, actualmente invisibilizada por la entrevistada”. Además, calificaron su situación como de “riesgo alto”, debido a factores como la sobreadaptación, el escaso registro de los episodios vividos y las características atribuidas al denunciado.