La advertencia de Lissa Vera sobre el ex de Lourdes Fernández: «Está muy enojado»

Lissa Vera rompió el silencio tras la denuncia de Lourdes Fernández. La integrante de Bandana habló este lunes sobre la grave acusación de su compañera del grupo «Popstar» contra su expareja, Leandro García Gómez, por presunta violencia de género. La cantante expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesa la artista y su integridad. Qué dijo.

Bandana: Lissa Vera denunció al novio de Lourdes Fernández y tiene un botón antipánico

Lissa Vera, la reconocida integrante de Bandana y amiga cercana de Lourdes Fernández, habló sobre la delicada situación que atraviesa su compañera de grupo y expresó su preocupación por el comportamiento de Leandro García Gómez, expareja de la artista, denunciado por presunta violencia de género.

Durante una conversación con la prensa este lunes, Lissa admitió que atraviesa momentos de angustia y temor ante la exposición del caso: “Cabe la posibilidad de que intente lastimarme. Está muy enojado y expuesto”, afirmó con seriedad.

La cantante de Bandana explicó que fue Mabel, la mamá de Lourdes Fernández, quien impulsó la denuncia, y que ella decidió acompañarla en ese proceso: “Mabel tuvo la iniciativa y yo la seguí. Igual tengo un botón antipánico, me lo dieron el sábado”, contó.

Visiblemente afectada, reconoció que no confía en la reacción del denunciado y teme que su enojo lo lleve a actuar de manera violenta: “No me cabe la menor duda de que puede lastimarme. Él nunca se atrevió a gritarme a mí, pero no sé ahora, porque está muy enojado”, expresó.

Bandana: Lissa Vera sigue de cerca el estado de Lourdes Fernández, su amiga

Lissa Vera continúa acompañando a la familia de Lourdes Fernández desde la semana pasada, mientras la cantante permanece bajo resguardo y en contacto con profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica.

Con su testimonio, Lissa busca visibilizar la gravedad del caso que afecta a su amiga y compañera de Bandana y subrayar la importancia de no minimizar las señales de violencia, tanto hacia Lourdes como hacia quienes la rodean.

Con información de Noticias Argentinas.-