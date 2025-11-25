Lourdes Fernández volvió a hablar: cómo atraviesa el conflicto con su ex y la pelea en Bandana

Un mes después del escándalo que la involucró con su expareja, Leandro García Gómez, y con la interna del grupo Bandana, Lourdes Fernández volvió a hablar públicamente y expuso cómo atraviesa este momento personal y profesional.

En una entrevista con Tarde o Temprano (eltrece), la cantante se mostró visiblemente conmovida y, según analizó la Agencia Noticias Argentinas, se quebró varias veces al relatar lo ocurrido. “Estoy realmente contenida por mis compañeras, mi familia, mis amigos y por ustedes. Estoy en terapia, creciendo y aprendiendo”, expresó.

La artista reconoció que durante mucho tiempo no logró dimensionar la situación que estaba viviendo. “Uno piensa que está rodeado de buenas personas y no. Aprendí que soy vulnerable, que no lo puedo todo y que me puedo equivocar”, reflexionó.

Debido a la cautelar vigente, Lourdes no puede dar detalles del proceso judicial, pero sí reveló cómo fueron los primeros días tras el estallido mediático: “Al principio me sentía muy culpable, muy boba por haberlo expuesto. Hoy no siento que sea así”.

Tensiones con Lissa Vera

Uno de los momentos más fuertes de la nota llegó cuando Lourdes habló de Lissa Vera, quien tiempo atrás había denunciado a García Gómez. “Me decían ingrata porque ella me había defendido, pero nunca levantó el teléfono para preguntarme cómo estaba. No sabía dónde vivíamos, no sabía si estaba con él. Fue re loco eso”, sostuvo.

Con lágrimas, la cantante explicó que revivir esa etapa todavía la afecta: “Cuando hablo de este tema, tengo que acordarme de un montón de cosas que pasaron, y eso es revictimización”.

“No me siento víctima, me siento responsable”

Lourdes también remarcó que su caso no se ajusta a los estereotipos más difundidos: “No es que abrís la puerta y te da un golpazo. Fueron discusiones que se fueron a la mierda. No me siento víctima, me siento responsable”.

Contó que el conflicto se disparó a raíz de un episodio de salud: tuvo angina y su entorno creyó que algo peor había ocurrido. Para tranquilizarlos, envió un video. “Como parecía el Topo Gigio, pensaron lo peor. Virginia y Valeria me empezaron a llamar, pero de Lissa no tuve ni una llamada”.

Su relación con García Gómez

Sobre su ex, Lourdes expresó sentimientos encontrados: “Me encantaría poder cuidarlo un poco más, porque hay cariño. No nos pudimos separar en todo este tiempo. Hubo cosas rarísimas”.

Incluso reveló que habló con un amigo del acusado: “Le pedí que lo cuidara. Me doy cuenta de que esto llegó a un límite que me supera”.

Aun así, destacó aspectos positivos de la relación: “Era muy inteligente, muy cariñoso cuando no teníamos estos episodios. No es una mala persona, necesita ayuda, igual que yo”.

