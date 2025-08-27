Caso Luciano García en Roca: fiscalía pidió que el acusado sea declarado responsable penal del crimen

La tras varias audiencias, este miércoles la fiscalía de Roca solicitó este jueves la declaración de responsabilidad penal de Santiago Melillan, el imputado por el homicidio de Luciano García, ocurrido en mayo del año pasado en el barrio Tiro Federal. El Tribunal Colegiado dará a conocer su veredicto el próximo lunes 1 de septiembre a las 11:30, en los Tribunales de Roca.

Los alegatos de la fiscalía

Durante los alegatos finales, la fiscal jefe sostuvo que “se logró escuchar, ver y analizar lo necesario para sostener la teoría del caso y solicitar que este hombre sea declarado culpable”.

En su exposición, la representante del Ministerio Público Fiscal repasó la prueba reunida en las audiencias. Por un lado, destaco que la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense, determinó que la muerte de García fue causada por un proyectil de arma de fuego con trayectoria de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba.

También mencionó que las cámaras de seguridad del 911 y la extracción de información del celular secuestrado en un allanamiento, analizados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), fueron las que permitieron reconstruir los últimos momentos de la víctima.

El testimonio de allegados, personal de la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística, que recolectó 10 indicios en la escena del hecho. Entre ellos, destacó un celular hallado al lado de una bolsa de basura, que fue identificado como el de la víctima.

La fiscal remarcó también que “desde el primer momento, los responsables surgidos de este hecho son los que trajimos a juicio, uno de ellos inimputable por su edad”.

Contradicciones y calificación legal

En su alegato, la fiscalía también señaló “las numerosas y serias contradicciones que presentaron el imputado y sus allegados en un intento por alimentar una coartada que no existe”.

Por todo ello, solicitó que Santiago Melillan, de 22 años sea declarado responsable penal de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, abuso de armas agravado por la intervención de un menor de 18 años y portación de arma de fuego civil sin la debida autorización legal.

Los cargos fueron planteados en concurso real, conforme a los artículos 45, 55, 79, 41 bis, 41 quater, 104 y 189 bis inciso 2, tercer párrafo del Código Penal.

La defensa y el imputado

La querella adhirió al pedido del Ministerio Público Fiscal. En tanto, la defensa particular del acusado sostuvo que “la acusación no ha logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, que mi asistido sea responsable de este hecho”.

Minutos antes, el imputado había prestado declaración, insistiendo en su no culpabilidad. El veredicto se conocerá el próximo lunes 1 de septiembre, en los Tribunales de Roca.