Crimen de Luciano García en Roca: la defensa presentó testigos que respaldan a Santiago Melillán

El juicio por el asesinato de Luciano García, ocurrido el 6 de mayo de 2024 en el barrio Tiro Federal, avanza en los tribunales y ya transitó cuatro jornadas de debate. En la audiencia de este viernes, la defensa del principal imputado, Santiago Melillán (22), presentó cinco testigos que aseguraron que el joven estuvo en su casa la noche del crimen.

Los testimonios estuvieron a cargo de su pareja con quien tiene dos hijos y esperan otro, la hermana de ella y su pareja, el hermano de la cuñada y una vecina del barrio. Todos coincidieron en que Melillán permaneció en la vivienda familiar durante gran parte de la velada.

Según el relato de la pareja, esa noche cenaron juntos y luego salieron a comprar ropa a la casa de una vecina, quien también declaró y afirmó haberlo visto probándose una campera.

La cuñada y el concuñado reforzaron esta versión al indicar que compartieron la cena con el acusado.

Sin embargo, la Fiscalía buscó precisar los momentos posteriores. Uno de los presentes mencionó un altercado con Melillán tras enterarse del homicidio de García, episodio que habría comenzado cuando el hermano de la cuñada informó lo ocurrido. Esa discusión y el forcejeo que se habría generado se convirtieron en un punto de interés para la acusación, ya que podría ser clave para reconstruir los movimientos del imputado.

Lo que va dejando el juicio

Luciano García fue asesinado de un disparo en el barrio Tiro Federal. Además de Melillán, está imputado un menor de edad cuya identidad se mantiene en reserva por tratarse de un adolescente.

El debate oral comenzó con declaraciones de testigos de la acusación y la defensa. El miércoles declararon los policías que participaron en la investigación inicial, mientras que este viernes lo hicieron allegados al principal acusado.

El proceso terminará la próxima semana

El juicio continuará la próxima semana ante el tribunal conformado por los jueces Fernando Sánchez Freytes, Luciano Garrido y Oscar Gatti. La acusación está representada por los fiscales Pablo Pineda y Pablo Iribarren, quienes actúan en representación de la familia de la víctima.

El debate oral continuará los días 26, 27, 28 y 29 de agosto, con la declaración de nuevos testigos, la incorporación de pericias balísticas y médicas, y finalmente los alegatos de las partes.

El tribunal deberá determinar si la acusación contra Santiago Melillán se sostiene con la evidencia recolectada y, en caso afirmativo, qué pena le corresponde.