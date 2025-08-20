Crimen de Luciano García en Roca: policías y un amigo de la víctima apuntaron contra el acusado

En Roca, el juicio por el crimen de Luciano García tuvo hoy testimonios clave de policías y amigos de la víctima. Foto Juan Thomes.

El juicio por el homicidio de Luciano García, ocurrido en mayo de 2024 en Roca, transitó su segunda jornada con testimonios de fuerte impacto en la sala de audiencias. Este miércoles, agentes de la Brigada de Investigaciones y un amigo íntimo de la víctima declararon ante el tribunal y brindaron detalles sobre las amenazas, el contexto del crimen y los últimos momentos de la vida del joven asesinado.

El proceso judicial comenzó el martes, continuó esta mañana y está previsto que se extienda a lo largo de un total de ocho audiencias. La fiscalía acusa a Santiago Melillán de participar en el asesinato de García, en concurso real con los delitos de abuso de armas y participación de un menor en el hecho.

El tribunal y las partes

El debate se desarrolla en la Sala 5 de los tribunales de la Segunda Circunscripción. El tribunal está compuesto por los jueces Fernando Sánchez Freytes, Luciano Garrido y Oscar Gatti. En representación del Ministerio Público Fiscal actúan las fiscales María Teresa Giufrida y Jessica González.

La familia de la víctima participa del proceso a través de los abogados querellantes Pablo Iribarren y Oscar Pineda, mientras que la defensa de Santiago Melillán está a cargo del abogado particular Rodrigo Racca.

Los testimonios de la Brigada de Investigaciones

Uno de los momentos centrales de la audiencia de hoy estuvo marcado por la declaración de un agente retirado de la Brigada de Investigaciones. Según relató, Luciano García había tenido conflictos previos con un grupo delictivo con el que él mismo había estado vinculado en el pasado. Miembros de banda, dedicada a realizar distintos ilícitos, terminaron convirtiéndose en sus verdugos.

El testigo explicó que días antes del crimen, García había sido agredido a la salida de un boliche y que incluso dio aviso a la policía, aportando los nombres de los agresores. Entre ellos mencionó a Santiago Melillán y a un menor de edad que habría sido el autor material de los disparos.

El agente agregó que el joven les brindó información sobre lugares donde presuntamente escondían armas que el grupo utilizaba para cometer delitos, en especial entraderas. También relató que García estaba señalado por la desaparición de un arma, lo que había detonado las represalias en su contra.

“Nos contó que había un problema por un arma que había desaparecido y que le echaban la culpa a él”, señaló el oficial en su testimonio, dejando en claro que ese conflicto fue uno de los móviles centrales del homicidio.

Un amigo de Luciano reconstruyó las horas previas

El otro testimonio de gran valor fue el de un amigo de la víctima, quien relató con crudeza la secuencia de los hechos que desembocaron en el crimen. El joven contó que compartía una amistad con García desde los nueve años y que el día del asesinato habían estado en contacto hasta último momento.

Según su declaración, aquella noche lo esperó en la casa de la madre de Luciano. Mientras aguardaba, escuchó disparos a pocas cuadras y poco después una vecina llegó para avisar que su amigo estaba muerto en la vía pública.

El testigo agregó que García ya le había manifestado miedo por las amenazas de “los giles”, como llamaba al grupo con el que se había distanciado.

El hallazgo del cuerpo y el miedo de los vecinos

Un efectivo de la Brigada de Investigaciones también relató cómo fue el hallazgo del cuerpo en plena vía pública. “Había mucha gente alrededor, pero nadie quería hablar. Por temor, nadie quería dar nombres ni declarar formalmente”, indicó.

El oficial señaló que, aunque los vecinos sabían quiénes eran los autores, preferían el silencio para evitar represalias. Esa noche incluso se produjeron disturbios en las inmediaciones de la escena del crimen, lo que dificultó la tarea policial.

Conflictos previos y vínculos con la delincuencia

De acuerdo con los testimonios, García había intentado apartarse del grupo con el que mantenía vínculos en el pasado. Había sido testigo de hechos violentos, incluso había visto como otro amigo suyo recibió golpes y balazos en un episodio anterior, lo que reforzó su decisión de alejarse.

Sin embargo, la enemistad se intensificó y el joven quedó en la mira de sus antiguos compañeros. El conflicto por un arma desaparecida terminó siendo la excusa que desembocó en el ataque letal.

Un juicio extenso y con expectativas

El debate oral continuará los días 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de agosto, con la declaración de nuevos testigos, la incorporación de pericias balísticas y médicas, y finalmente los alegatos de las partes.

El tribunal deberá determinar si la acusación contra Santiago Melillán se sostiene con la evidencia recolectada y, en caso afirmativo, qué pena le corresponde.