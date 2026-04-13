Caso Luis Bertolini: se suspendió la formulación de cargos porque el intendente presentó un certificado médico

La audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, se suspendió este lunes luego de que el jefe comunal presentara un certificado médico por un «cuadro de gastroenteritis».

La fiscalía de Delitos Económicos buscaba imputarlo por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Bertolini no estuvo presente esta mañana en la sala de audiencias, sino que se presentaron sus abogados defensores Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez, quienes extendieron el certificado médidco.

La fiscalía que encabeza Pablo Vignaroli cuestionó que hasta ayer, «por lo que se vio en redes sociales, el intendente gozaba de buena salud», pero reconoció que no tenía más remedio que aceptar la postergación de la audiencia. La misma se reprogramó para el 27 abril.

La fiscalía también ratificó pedirá una medida de coerción contra Bertolini porque aseguró que «el encubrimiento continua» en el municipio.

«Estamos estudiando a ver cuál sería, no quiero adelantarme porque la que se nos ocurre podría generar un conflicto de poderes, que sería que lo excluyan» (al intendente de su cargo), había dicho el fin de semana Vignaroli en una entrevista con Diario RÍO NEGRO.

De la audiencia de este lunes participó la jueza de Garantías, Carina Álvarez, el fiscal Pablo Vignaroli y la fiscal Rocío Rivero, los defensores de Bertolini, Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez.

Además, estuvo presente la subsecretaria de Hacienda de Plottier, Gladys Ramírez, con su hijo Mauricio López, también imputados. En esta oportunidad presentaron una nueva abogada, Melina Pozer, quien comunicó a la jueza que había aceptado el cargo hacía media hora, motivo por el cual también pidió la postergación de la audiencia hasta el 27 de abril.