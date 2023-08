Caso Rafael Nahuel: ”Una bestialidad”, así calificaron desde la querella el accionar de la Prefectura 

«Los miembros del Grupo Albatros de la Prefectura están bastante unificados en un discurso corporativo, protectorio de los cinco imputados», dijo Mariano Przybyksky, director de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien participa como abogado querellante en el juicio.

“Están abroquelados en la circunstancia del enfrentamiento armado, de que existió un enfrentamiento con armas de fuego”, agregó el funcionario en diálogo con RIO NEGRO. Es quien encabeza, junto a su equipo, los interrogatorios de los testigos en las audiencias.

Hasta este martes, por el juicio oral y público han pasado unos once testigos y miembros de fuerzas de seguridad, prefectos del grupo Albatros la mayoría y dos policías federales. Todos los que declararon por medios virtuales ante el tribunal, estuvieron el día del asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi el 25 de noviembre de 2017, hace seis años.

Los policías federales sólo participaron en el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu los días previos, el 23 de noviembre, en tanto los albatros estuvieron en el desalojo pero también en los operativos posteriores y hasta el día del crimen, realizando custodias y patrullas de reconocimiento del terreno, por una orden judicial; según se supo hasta ahora.

“En los testimonios que observamos hasta ahora van quedando algunas cuestiones claras”, avanzó el letrado quien viaja semana a semana desde Buenos Aires.

Para Przybyksky, surge un elemento clave con el devenir de las jornadas y es lo que emerge de las declaraciones de los testigos de la Policía Federal Argentina, que estuvieron en circunstancias similares a la de los albatros. «(Los policías) relataron esas agresiones (por parte de la comunidad) con piedras, palos, pero en ningún momento -y fueron contundentes- ni escucharon, ni fueron agredidos, ni vieron armas de fuego por parte de la comunidad”, explicó; y dijo que estos dichos coinciden con lo que se recolectó en el terreno.

En la pericia de la reconstrucción del terreno, se encontraron “130 vainas servidas de armas reglamentarias de la prefectura y ni un solo resto de un arma no reglamentaria de la comunidad”, dijo.

“La Policía Federal ratifica que no había armas de fuego por parte de la comunidad”, recalcó el querellante, en un terreno donde quedaron totalmente acorralados y rodeados dos días por las fuerzas de seguridad.

”Ese ataque armado no existió»

“Me parece que pese al discurso de la prefectura, que quiere justificar el homicidio en un ataque armado con arma de fuego por parte de la comunidad, hasta ahora el juicio va quedando claro de que ese ataque armado no existió”, lanzó.

Además, dijo que los policías federales dijeron que no se les hubiera ocurrido usar armas letales porque no correspondía ya que los desalojados estaban en huida, escapando montaña arriba y las agresiones eran con “piedras y palos”.

“Eso no se repele con arma de fuego, por eso no la utilizaron, no correspondía utilizarla (…) una actitud totalmente contraria a lo que pasó dos días después con los cinco imputados de prefectura, que no solo utilizaron armas de fuego letales para repeler la supuesta agresión, sino que dispararon por lo menos 130 veces”, concluyó el abogado de Nación.

Consultado sobre la audiencia de este martes, el abogado dijo que por parte de un testigo de la Prefectura Naval hoy “hubo un intento de introducir una cuestión falaz, una mentira, para dejar mejor posicionados a sus compañeros de prefectura y esto quedó en evidencia”, lanzó.

Explicó que hubo una contradicción que evidenciaron en el exjefe de Prefectura de Bariloche, Ruata; quien hoy dijo haber oído disparos de armas y luego se retractó. “Por suerte, está quedando claro y en evidencia también ante los ojos del tribunal”, lanzó el letrado.

“Que haya un juicio justo, que haya justicia”

El pedido y la expectativa de la parte querellante, es que la familia de Rafael Nahuel encuentre algo de justicia y lograr una condena justa.

“Si se cometió un hecho ilícito, que haya una condena ejemplar para que esto no quede impune”, concluyó Przybyksky ante RIO NEGRO.

La parte querellante está conformada por abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y los defensores particulares están encabezados por los abogados y abogadas Rochetti, Smith y Bucetti.

Cinco imputados

Los imputados son cinco suboficiales de Prefectura Naval Argentina por homicidio agravado aquel 25 de noviembre de 2017, quienes están presentes vía Zoom desde sus lugares de origen. Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos, pertenecen al grupo de elite, Albatros.

El debate oral y público por el crimen por el que perdió la vida el joven mapuche de 22 años se sigue en Roca, a 500 kilómetros del lugar donde pasó. Es la tercera semana consecutiva de audiencias con movilizaciones en pedido de justicia por el joven mapuche puertas afuera.