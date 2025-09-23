Caso Solano II: el juicio contra tres policías sumó testimonios claves en la segunda audiencia

Este martes se llevó a cabo la segunda audiencia en el juicio contra tres policías de Río Negro, acusados en el marco de la causa por la desaparición de Daniel Solano, ocurrida en 2011 en la ciudad de Choele Choel. El proceso, iniciado este lunes, se extenderá hasta el próximo 29 de septiembre y cuenta con la participación de numerosos testigos convocados por la fiscalía.

Durante la jornada, un taxista relató haber trasladado a personas al boliche donde estuvo Solano la noche de su desaparición y aseguró haber visto a un grupo de uniformados golpeando al joven. Otro conductor de taxi también brindó detalles sobre lo ocurrido esa madrugada.

Además, declaró una trabajadora del local bailable que presenció los hechos, así como dos asistentes al boliche: uno afirmó haber visto a Solano en una esquina y otro sostuvo que presenció el momento en que el joven fue sacado del lugar por la fuerza. Desde Tartagal, un amigo de la infancia de Solano también prestó testimonio ante el tribunal.

Los delitos imputados

En la apertura del juicio, la fiscalía adelantó que solicitará responsabilidad penal para dos de los imputados por “encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real”, mientras que el tercer acusado enfrenta cargos más severos: “partícipe necesario de homicidio agravado por alevosía y por abuso de funciones como miembro de una fuerza de seguridad, en concurso real con vejaciones”.

De acuerdo con la acusación, este último habría colaborado con otros policías ya condenados en 2018 para sacar por la fuerza a Solano de un boliche la madrugada del 5 de noviembre de 2011, golpearlo y provocarle la muerte.

En cuanto a los otros dos imputados, se les atribuye haber presenciado las agresiones sin intervenir ni dar aviso a sus superiores, incumpliendo sus deberes como funcionarios públicos.

La fiscal jefe detalló que, a lo largo del debate, se escucharán declaraciones de trabajadores del boliche, asistentes de esa noche, personas que tomaron fotografías en el local y quienes realizaron las primeras denuncias tras la desaparición del joven.

La defensa sostiene que no hay pruebas

En su defensa, los abogados de los acusados cuestionaron la acusación. La defensa pública sostuvo que no existen pruebas que acrediten dolo y que su asistido cumplía funciones propias de su cargo sin participación en los hechos ni en un supuesto encubrimiento. Por su parte, el defensor particular aseguró que el paso del tiempo distorcionó los relatos y negó la existencia de secuestro, abuso de autoridad o incumplimiento, anticipando que lo demostrarán mediante testimonios y pericias científicas.

El juicio se desarrolla ante un Tribunal Colegiado, ya que la pena solicitada de manera provisoria por la fiscalía y la querella supera los tres años de prisión.