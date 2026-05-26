Europa sofocada por un fenómeno que rompe récords de temperaturas: qué es la «cúpula de calor»

Europa occidental atraviesa una ola de temperaturas excepcionales para mayo, impulsada por un fenómeno meteorológico conocido como la “cúpula de calor”, que ya provocó registros históricos en países como Francia y el Reino Unido. El episodio se extendería al menos hasta el fin de semana, según reportaron organismos meteorológicos.

La información fue difundida por la Agencia Noticias Argentinas, a partir de reportes oficiales de Météo-France y de la Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office). Las autoridades advirtieron que el evento mantiene temperaturas muy por encima de los valores habituales para la primavera boreal.

Qué es la “cúpula de calor” y por qué afecta a Europa

La denominada “cúpula de calor” ocurre cuando una masa de aire cálido proveniente del norte de África queda atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental. Esa situación impide la circulación normal del aire y favorece la persistencia de temperaturas extremas durante varios días.

En Francia, Météo-France calificó el episodio como “excepcional, histórico e inédito” y anticipó máximas de entre 38 °C y 39 °C en algunas regiones. Además, se declaró alerta naranja por ola de calor en trece departamentos del oeste del país.

El indicador térmico nacional francés, que mide la temperatura media del país, alcanzó los 24,8 °C y marcó un nuevo récord para mayo. El lunes ya había superado la marca histórica al ubicarse en 24,6 °C.

En el Reino Unido, la Met Office informó que el martes se registraron máximas de 35 °C cerca de Londres. Un día antes, los 34,8 °C medidos en los jardines de Kew, al sudoeste de la capital británica, habían establecido otro récord mensual.

Récords de temperatura y advertencias por cambio climático

En paralelo, Irlanda también registró temperaturas inéditas para mayo. Según Met Éireann, dos estaciones meteorológicas alcanzaron los 28,8 °C, el valor más alto para este mes desde que existen mediciones.

Las autoridades francesas informaron siete fallecimientos ocurridos durante jornadas de altas temperaturas. Cinco de las víctimas murieron ahogadas en playas y las otras dos mientras realizaban actividades deportivas. En el Reino Unido, además, se reportó la muerte de cuatro adolescentes por ahogamiento en distintas regiones del país.

Especialistas y organismos meteorológicos vincularon el episodio con el avance del cambio climático. Greg Dewhurst, meteorólogo de la Met Office, afirmó que el aumento de las temperaturas extremas es “una buena indicación del cambio climático en acción” y sostuvo que este tipo de eventos podría transformarse en “la nueva normalidad”.

En París, el torneo de Roland Garros también quedó atravesado por las altas temperaturas. Los partidos se disputaron bajo registros cercanos a los 33 °C, mientras en distintas regiones agrícolas productores manifestaron preocupación por el impacto del calor sobre los cultivos.

En España, la agencia meteorológica Aemet advirtió que continuarán las “temperaturas extraordinariamente altas para la época del año” durante toda la semana, excepto en las Islas Canarias.

Según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, Europa es el continente que más rápido se calentó desde 1990, seguido por Asia y América del Norte.