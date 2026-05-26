Javier Milei se reunió con Horacio Marín, CEO de YPF: el temario del encuentro

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el CEO de YPF, Horacio Marín, en el que dialogaron sobre la industria energética y las próximas iniciativas que la petrolera estatal está gestando junto a los socios estratégicos.

Javier Milei recibió a Horacio Marín, titular de YPF

También mencionaron los proyectos presentados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Semanas atrás, YPF confirmó la inversión por US$ 25.000 millones para desarrollar Vaca Muerta.

La iniciativa prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzará un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

El proyecto LLL Oil generará exportaciones por alrededor de US$6.000 millones anuales para 2032 y creará 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo. Hacia adelante, las exportaciones superarán los US$100.000 millones.

“Nuestro objetivo de país es claro: que Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares en energía hacia 2031. Hoy existe un círculo virtuoso para lograrlo”, señaló Marín en sus redes. El CEO de la petrolera acompañó el posteo junto a una foto con Milei, donde se lo ve con su distintivo mameluco de YPF.

NA