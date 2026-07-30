Labios de fantasía: el maquillaje se anima a todo

Durante los últimos años, el maquillaje se inclinó por acabados naturales, pieles luminosas y tonos fáciles de llevar. Ahora, el color vuelve a ganar terreno y los labios recuperan su costado más creativo. El fantasy lip art propone dejar atrás las combinaciones previsibles para experimentar con colores intensos, contrastes, brillos y formas inesperadas.



La tendencia encuentra en las redes sociales su escenario ideal, pero también aparece en los looks de las estrellas pop. La idea es simple: que los labios dejen de ser apenas un paso más de la rutina y se conviertan en el punto de partida del maquillaje.

Color sin reglas

Rojo y rosa, marrón y perlado, tonos vibrantes con acabados metalizados o un simple delineado que modifica la silueta de la boca. En el lip art, las reglas tradicionales de combinación quedan en segundo plano para dar lugar a la experimentación.

El efecto ombré es una de las formas más fáciles de entrar en esta tendencia. La clave está en delinear los labios con un tono más intenso y sumar en el centro un color contrastante, para después difuminar suavemente la transición. El resultado es una boca con más dimensión y un juego de color que se lleva todas las miradas.

Delinear, difuminar, jugar

Para empezar, un delineador de labios es el mejor aliado. Los tonos marrones resultan especialmente versátiles porque se integran con el color natural de la boca y permiten sumar distintos labiales sin que el resultado pierda armonía.

La nueva línea Power Stay de Avon, por ejemplo, incorpora delineadores retráctiles de larga duración, como Vermelhaco, ideal para crear un contorno definido. Para sumar contraste, el labial Rosa Pink, de la línea Ultra Matte, aporta un tono magenta de acabado mate que puede difuminarse para conseguir un degradé.

Para una versión más sutil, el delineador Marrom Rubi puede combinarse con un labial perlado como Glow Crystal, de la línea Ultra, cuyas partículas rosadas aportan un efecto metalizado.

Y para quienes quieran ir un paso más allá, el delineador marrón también puede utilizarse para dibujar líneas curvas alrededor de la boca y crear una silueta inspirada en los pétalos de una flor.

Una boca, mil posibilidades

El fantasy lip art recupera algo que el maquillaje nunca debería perder: el juego. No hace falta ser experta ni seguir un diseño exacto. Un color inesperado, un toque de brillo o un delineado diferente pueden ser suficientes para transformar un look.

En el Día del Labial, que se celebró ayer, la propuesta es justamente esa: dejar por un rato los tonos de siempre, probar nuevas combinaciones y recordar que maquillarse también puede ser una forma de crear.