Los pasajeros de Aerolíneas tendrán descuentos para recorrer Viedma: cómo acceder

Viajar a Viedma será más fácil y también más conveniente. A partir del 10 de agosto, la capital de Río Negro contará con seis vuelos semanales desde Buenos Aires, dos más que en la actualidad, una mejora en la conectividad que llega acompañada por una serie de beneficios pensados para quienes elijan descubrir un lugar mágico de la Patagonia.

Los pasajeros que vuelen con Aerolíneas Argentinas en la ruta Buenos Aires-Viedma podrán acceder a promociones especiales simplemente presentando el boarding pass o el ticket del vuelo. Entre los beneficios se destacan un 3×2 en alojamientos durante los fines de semana (abonando solo dos noches por una estadía de tres), 15% de descuento en excursiones para recorrer la ciudad y el Camino de la Costa, y 15% de descuento en alquiler de vehículos para explorar la región con mayor libertad. El listado de prestadores adheridos puede consultarse en destinoviedma.gob.ar.

Con este incremento de frecuencias, la conexión aérea pasará a operar seis días por semana. Los lunes, martes y jueves los vuelos partirán de Aeroparque a las 7 y arribarán a Viedma a las 8.45, mientras que el regreso será a las 9.25. Los miércoles, viernes y domingos los vuelos despegarán a las 15.20 y llegarán a las 17.05, con retorno a las 17.45.

La conexión aérea pasará a operar seis días por semana.

La propuesta turística invita a descubrir una ciudad atravesada por el río Negro, donde conviven patrimonio histórico, naturaleza y gastronomía. Uno de los recorridos más destacados es el circuito dedicado a Artémides Zatti, el «enfermero santo» canonizado en 2022. El paseo autoguiado permite conocer la Manzana Histórica, la Catedral Nuestra Señora de la Merced, la Parroquia Don Bosco y otros sitios vinculados a la presencia salesiana en la región.

A pocos kilómetros del centro comienza además el Camino de la Costa, una ruta escénica que une playas, acantilados y miradores naturales. Este itinerario conecta la gastronomía local con joyas naturales como el balneario El Cóndor, hogar de la colonia de loros barranqueros más grande del mundo. Además, a lo largo de la Ruta Provincial 1, los acantilados se transforman en miradores privilegiados para avistar la majestuosa ballena franca austral desde la costa.

Avistaje embarcado de ballenas en Las Grutas. Foto archivo.

Para verlas embarcados, se puede llegar hasta Las Grutas. El avistaje se realiza principalmente entre julio y octubre, destacándose los meses de agosto y septiembre como el pico máximo de la temporada. Las excursiones embarcadas duran cerca de dos horas y parten desde la tercera bajada de Las Grutas o desde el Mirador Norte del Puerto San Antonio Este.

Con más conectividad, promociones y una propuesta que combina historia, naturaleza y mar, la costa busca consolidarse como una alternativa ideal para una escapada de invierno, de pocos días, más allá de los destinos tradicionales de la Patagonia.

Detalle de los beneficios en Viedma: