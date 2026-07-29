Comunicado: la FIFA evalúa sanciones sobre la Selección y la AFA tras la final del Mundial

Por la pelea del final del partido ante España fueron informados Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala, al igual que Gavi en España.

La FIFA emitió un comunicado sobre las medidas que tomó su Comisión Disciplinaria sobre los incidentes ocurridos en la final del Mundial entre España y Argentina. Las sanciones que se evalúan apuntan a diferentes jugadores de la Selección Argentina y a la propia Asociación del Fútbol Argentino.

Según informó el organismo, la AFA podría haber infringido distintos artículos del Código Disciplinario relacionados con la utilización de eventos deportivos para manifestaciones ajenas al deporte; por caso, la exhibición de la bandera lucida tras la victoria ante Inglaterra que rezaba «Las Malvinas son Argentinas».

Pero también, la sanción sobre el ente del fútbol argentino podría llegar por conducta inadecuada, discriminación y la responsabilidad sobre el orden y la seguridad en los estadios.

Por esos sucesos fueron imputados Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino. También quedó involucrado el español Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi.

Paredes, que días atrás puso en duda su continuidad en la Selección, afronta tres cargos por posibles agresiones, mientras que Molina fue acusado por dos episodios similares: uno consumado y otro en grado de tentativa. Roberto Ayala también recibió un cargo por una presunta agresión, imagen que quedó expuesta en redes sociales.

El comunicado de la FIFA

«La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c) (servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva), del artículo 14, apartado 5 (conducta inadecuada), del artículo 15 (Discriminación y agresiones racistas) y del artículo 17 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA».

«A la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026».

«La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha recibido el informe del procurador en casos disciplinarios y de ética designado, en relación con los incidentes ocurridos durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (España contra Argentina) y, siguiendo la recomendación que figura en él, ha iniciado un procedimiento disciplinario».

«—Por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), del Código Disciplinario de la FIFA (agresión)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos, uno consumado y otro en intento) y Leandro Paredes (tres cargos), así como contra el miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala (un cargo)».

«Asimismo, se han iniciado procedimientos disciplinarios —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra b), del Código Disciplinario de la FIFA (conducta antideportiva)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (un cargo) y Thiago Almada (un cargo), así como contra el jugador español Pablo Martín Páez Gavira (un cargo)».

«De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante».