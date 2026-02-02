Causa AFA: la PSA buscó la lista de pasajeros para desmentir la versión de los «vuelos de entrenamiento»

La plataforma para helicópteros de la mansión en pilar "no existe" en los papeles de la ANAC. (Foto: Clarín Fotografía)

La investigación judicial sobre la mansión de Pilar vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este lunes un capítulo clave. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cerraron el procedimiento en el aeropuerto de San Fernando, retirándose del hangar de la empresa Flyzar con documentación crítica que había sido exigida por la Justicia federal.

El operativo, ordenado por el juez de Campana, Adrián González Charvay, tuvo un detalle que llamó la atención de los investigadores: el hermetismo. Según detalló Infobae, los agentes fueron recibidos por el dueño de la firma, quien entregó las órdenes de vuelo y los registros en un «sobre cerrado«, bajo la justificación de resguardar la privacidad de sus clientes VIP.

La hipótesis del falso testimonio

El material que ya está en manos del juzgado es vital para el futuro de la causa. El magistrado busca cotejar estos registros oficiales con los testimonios de los pilotos de los helicópteros, quienes declararon bajo juramento que no conocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ni a su tesorero, Pablo Toviggino.

En aquella oportunidad, los comandantes alegaron que los frecuentes aterrizajes en la quinta de Villa Rosa eran simples «vuelos de entrenamiento«. Esta versión generó dudas inmediatas en los tribunales por el altísimo costo operativo de mover aeronaves vacías. Si los papeles de Flyzar confirman que Tapia o Toviggino iban a bordo, la situación de los pilotos podría complicarse por falso testimonio.

La ruta del dinero: tarjetas y testaferros

El procedimiento en San Fernando es una pieza más en el rompecabezas financiero. El foco real de la investigación es esclarecer quién es el verdadero dueño del inmueble. En los papeles, la lujosa propiedad figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre.

Sin embargo, la Justicia detectó inconsistencias imposibles de explicar:

El valor de la casa: Pantano la compró en mayo de 2024 por US$ 1.800.000, pero una tasación oficial la valuó en cerca de US$ 17.000.000 .





Pantano la compró en mayo de 2024 por US$ 1.800.000, pero una tasación oficial la valuó en cerca de . La tarjeta de la AFA: Se descubrió que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA con la que gastaba cerca de $50 millones mensuales .





Se descubrió que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA con la que gastaba cerca de . Los cruces: Entre los gastos de esa tarjeta aparecieron pagos de peajes de autos vinculados a familiares directos del tesorero de la entidad.

Estos datos refuerzan la sospecha principal de los investigadores: que los titulares registrales serían simples testaferros y que la verdadera «dueña» de la mansión es, en realidad, la caja del fútbol argentino.