Causa AMIA: ordenaron la captura internacional de un jerarca iraní por su presunta participación en el atentado
Se trata de Alí Asghar Hejazi, quien fue mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado en febrero durante el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.
El juez federal, Daniel Rafecas, ordenó la captura internacional del dirigente de Irán de alto rango Alí Asghar Hejazi por su supuesta participación en el atentado a la AMIA de 1994. Se trata de quien fue el último acusado en sumarse a la cadena de mando terrorista que reveló la investigación conducida ahora por el fiscal Sebastián Basso.
La orden de captura es para cumplir con el objetivo de someter a Alí Asghar Hejazi a declaración indagatoria. Para ello, el magistrado pidió a Interpol a activar una alerta roja.
Orden de captura internacional para el iraní Alí Asghar Hejazi
Hejazi fue el último acusado en la causa y según la acusación, habría sido la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, quien fue asesinado en febrero tras quedar en medio del ataque coordinado por Estados Unidos e Israel contra Irán.
La investigación judicial argentina determinó que este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal que hace más de 30 años habría recogido información y hecho la inteligencia previa para luego elevar la propuesta de destruir la AMIA.
Rafecas en las últimas horas rechazó el pedido del fiscal para procesar a los diez iraníes y libaneses que fueron imputados anteriormente, debido a que espera un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, con la que se pretende juzgar a los acusados.
Rafecas en las últimas horas también rechazó el pedido del fiscal para procesar a los diez iraníes y libaneses que fueron imputados anteriormente, debido a que espera un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, con la que se pretende juzgar a los acusados. Entre estos figuran: Ahmad Vahidi, nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica; Alí Fallahijan; Alí Akbar Velayati; Mohsen Rezai; Hadi Soleimanpur; Mohsen Rabbani; Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman.
La semana pasada, el juez federal había ordenado que se haga pública toda la información reservada y confidencial de inteligencia de la causa por el atentado a la AMIA. También le solicitó a la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la jefatura de Gabinete una serie de medidas para avanzar hacia esa publicidad.
Con NA
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