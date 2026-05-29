De la mano de Fullone, La Libertad Avanza de Río Negro sumó a la exlegisladora del PRO Martina Lacour

A pocos días de sumar al legislador Claudio Doctorovich a La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura provincial -aunque aún resta la aprobación del cuerpo legislativo a este nuevo bloque- el actual referente del partido, Enzo Fullone, anunció esta noche que se suma a LLA la diputada provincial Martina Lacour, que militaba en el PRO hasta principios de mayo y que se fue en medio de fuertes críticas al partido que conduce Juan Martin.

En pleno armado del partido y con mirada puesta en las elecciones a gobernador del año que viene, el sector orgánico del partido que lidera Fullone difundió en la noche de este viernes una imagen donde se ve al senador nacional y a la diputada provincial.

Lacour se incorporará al bloque que por ahora conforman César Domínguez y el recientemente incorporado Doctorovich (radical de origen y que fue electo en el 2023 por la lista de Cambia Río Negro, que encabezó Aníbal Tortoriello).

Tanto la aprobación del bloque de LLA como el de Cambia Río Negro (que responde a Tortoriello e integran Patricia Mc Kidd Santiago Ibarrolaza y Gabriela Picotti) serían tratados en la próxima sesión de la Legislatura rionegrina, que será el próximo 4 de junio, y que se avizora con alto contenido político.

Los legisladores con la ficha de afiliación de Lacour.

«La llegada de Lacour representa un paso importante en el fortalecimiento del armado partidario en Río Negro, especialmente en Bariloche, una de las ciudades más relevantes de la provincia. De esta manera, La Libertad Avanza amplía su presencia y estructura territorial con el objetivo de profundizar el trabajo político y consolidar equipos de cara a los desafíos de gestión y electorales», señaló un comunicado de LLA.

Tras la foto, los dirigentes destacaron que el trabajo conjunto tendrá alcance nacional, provincial y local, acompañando las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional y promoviendo una agenda centrada en la libertad económica, la modernización del Estado y el desarrollo productivo.

“Seguimos sumando dirigentes valiosos y comprometidos con el cambio profundo que eligieron los argentinos. La incorporación de Martina fortalece nuestro trabajo en Río Negro y nos permite seguir construyendo una alternativa sólida para los vecinos de toda la provincia”, señaló el senador nacional Enzo Fullone.