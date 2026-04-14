Donald Trump reabre el diálogo con Irán en plena crisis por el bloqueo del estrecho de Ormuz en Medio Oriente

Donald Trump reabre el diálogo con Irán en plena crisis por el bloqueo del estrecho de Ormuz

La tensión en Medio Oriente no cesa. Pakistán, Turquía y Omán insisten en la reconstrucción de un canal de negociación entre Estados Unidos e Irán, y ya se empiezan a exhibir algunos resultados pese al doble bloqueo que las fuerzas de Donald Trump y Teherán protagonizan en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense exige que Irán desmantele su proyecto nuclear, ante la permanente negativa de Mojtaba Khamenei.

Negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Las profundas diferencias entre Donald Trump y el líder religioso iraní finalmente implosionaron la negociación convocada por Pakistán.

El nuevo bloqueo, ahora doble, en Ormuz está generando impacto económico y político, tanto para Estados Unidos como para Irán, ya que la administración republicana es cuestionada por el aumento del combustible y los productos básicos de la canasta familitas,mientras que el régimen chiíta perdió un modelo de financiación que asfixia su débil economía.

Ante este contexto, Estados Unidos e Irán retomaron un diálogo indirecto para definir una nueva ronda de negociaciones que podría tener como escenario Islamabad, al igual que el sábado, o la embajada de Oman en Ginebra (Suiza).

Sin embargo antes de esto, Washington y Teherán deben acordar primero una hoja de ruta que evite un nuevo fracaso diplomático. Este compromiso se asienta sobre los tiempos para enriquecer el uranio que Irán posee.

Estados Unidos exige que su enriquecimiento se postergue hasta el 2046, mientras que el régima chiíta propone enriquecer su uranio en 2031. Esta es la diferencia que dilata la decisión política de convocar a otra negociación diplomática entre ambos países.

Si llega a haber un acuerdo previo sobre la hoja de ruta de la negociación, es probable que la tregua de dos semanas se extienda hasta fines de mayo. Fuentes cercanas a la negociación, adelantaron que si se acuerda reabrir el diálogo, este se podría concretar el próximo 18 de abril.

Con información de Infobae