Causa Cuadernos: declararon más pilotos y tripulantes de la flota presidencial

Declararon más pilotos y tripulantes de la flota presidencial en la causa cuadernos.

El juicio oral por la denominada Causa Cuadernos sumó este jueves nuevos testimonios de exintegrantes de la flota presidencial que prestaron servicio durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Las declaraciones se realizaron ante el Tribunal Oral Federal N.º 7 (TOF 7), que investiga presuntas maniobras vinculadas al traslado de equipajes en vuelos oficiales con destino a Santa Cruz.

En esta oportunidad, fueron convocados ocho testigos que participaron de distintas tareas operativas y logísticas vinculadas a los vuelos presidenciales: Ángel Heit, Carlos Micolucci, Claudio Trerotola, Gabriel Falaschi, Roberto Muller, Mariano Lesa, Gustavo Lyall y Héctor Molina.

Durante las audiencias, ninguno de los declarantes pudo confirmar que las valijas transportadas hacia la provincia de Santa Cruz hubieran sido sometidas a los controles de seguridad habituales que se aplican al equipaje en los vuelos oficiales.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de Roberto Muller, ex piloto del avión presidencial Tango 01, quien aseguró que nunca observó revisiones de equipajes. “Jamás vi revisar un equipaje de nadie. Si eso ocurría, lo desconozco”, sostuvo. Además, recordó que en algunas ocasiones funcionarios descendían de helicópteros y trasladaban directamente las valijas al avión.

En la misma línea declaró Carlos Micolucci, ex tripulante del Tango 10, quien señaló que el escáner móvil utilizado para controles de equipaje “solo se acercaba de manera ocasional”. También relató un episodio ocurrido en Rosario, donde se intentó inspeccionar unas bolsas con regalos que llevaba el entonces presidente, situación que, según dijo, generó incomodidad.

Por su parte, Gabriel Falaschi explicó que el equipaje era cargado por personal de Ceremonial de la Presidencia y detalló que las pertenencias de la tripulación sí eran controladas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) antes de ser almacenadas en la bodega trasera de la aeronave.

Otro de los testigos, Claudio Trerotola, afirmó que desconocía si existían controles sobre las valijas trasladadas en el Tango 10. Asimismo, indicó que con frecuencia transportaba diarios y resúmenes de prensa hacia El Calafate, los cuales eran entregados a una persona que los recibía directamente en la plataforma aeroportuaria.

Hasta el momento, ninguno de los pilotos ni tripulantes que declaró en el debate oral pudo acreditar que los equipajes trasladados en los vuelos presidenciales hacia el sur del país fueran sometidos a los controles y escaneos habituales que rigen para cualquier carga aérea.

El proceso judicial continuará la próxima semana. Según lo previsto por el tribunal, las declaraciones testimoniales se reanudarán el martes 23 de junio con la comparecencia de nuevos testigos vinculados a la causa.