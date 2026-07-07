Causa Escuelita IX: la Fiscalía Federal comienza su alegato

El inicio del alegato será el 8 de julio y el pedido de penas, el 30 (foto Cecilia Maletti)

La fiscalía federal comenzará el miércoles 8 el alegato contra ocho acusados por delitos de lesa humanidad en Neuquén. La feria judicial interrumpirá el pedido de pena del equipo acusador, que terminará con el pedido de penas cuando se reinicie la actividad, el jueves 30 de julio.

Mañana, la audiencia se fijó para las 9. El ingreso estará habilitado con el DNI hasta la ocupación que permita la sala. La fiscalía está integrada por el jefe de la unidad fiscal, Miguel Palazzani, asistido por David Maestre, Gabriela Schumacher y José Luis Cendagorta.



Las audiencias comenzaron en febrero por la desaparición forzada de cuatro personas en la región, tres en Cipolletti y un joven secuestrado en J.J. Gómez que fue visto por última vez en el centro clandestino “La Escuelita”, de Neuquén.

Otras 12 personas también integran la causa por la privación ilegal de la libertad y los tormentos padecidos, algunos casos en el edificios que funcionó en Lanín y Chaco y otras víctimas en la zona de la cordillera: en Bariloche, Junín y San Martín de los Andes.

El veredicto final de la causa Escuelita IX

El final de juicio seguirá con los alegatos de las defensas de los militares, gendarmes y policías provinciales acusados de desapariciones y torturas. Será en audiencias fijadas el 4 y el 11 de agosto, mientras que el 25 de agosto está previsto que el tribunal de a conocer el veredicto.