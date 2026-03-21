Caso $LIBRA: el fiscal Taiano apuntó a demoras por un sumario y surgen nuevas revelaciones sobre supuestos pagos a Milei

El fiscal Taiano apuntó a demoras por un sumario y surgen nuevas revelaciones sobre supuestos pagos a Milei.

El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación del caso $LIBRA, aseguró que un sumario administrativo impulsado por el procurador Eduardo Casal generó demoras en el avance de la causa, en medio de cuestionamientos por parte de la querella y representantes de las víctimas.

A través de un comunicado, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8 defendió su actuación y brindó precisiones sobre el tratamiento de pruebas clave, al tiempo que reafirmó su compromiso con el desarrollo de la investigación.

Las demoras y la defensa del fiscal

Según explicó Eduardo Taiano, tras el secuestro de dispositivos electrónicos en el marco de la causa, se encomendó su análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

El funcionario detalló que el informe técnico final fue entregado el 13 de enero de 2026 y quedó disponible para las partes el 24 de febrero, una vez incorporado al sistema judicial.

En ese contexto, también se refirió a la citación de la periodista Natalia Volosin, señalando que respondió a un pedido de una de las querellas ante la filtración de documentación privada de los imputados.

Sin embargo, esa medida fue posteriormente dejada sin efecto luego de que Eduardo Casal iniciara un sumario administrativo (Res PER 171/2026) y promoviera una investigación penal por esa irregularidad, que quedó radicada en un juzgado federal.

Críticas y tensión política

Las explicaciones del fiscal se dan en un clima de fuerte tensión. Integrantes de la denominada Comisión Libra de la Cámara de Diputados habían anticipado que presentarían una denuncia contra Taiano, al considerar que su accionar entorpecía el proceso judicial.

Pese a ello, el fiscal sostuvo que su actuación busca garantizar “el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible”.

Nuevas revelaciones: supuestos pagos de Novelli a Milei

En paralelo, una investigación periodística de La Nación reveló nuevos elementos que podrían impactar en la causa. Según reconstrucciones basadas en mensajes, audios y registros bancarios analizados por el Ministerio Público Fiscal, el lobista Mauricio Novelli habría realizado pagos mensuales al entonces diputado Javier Milei por tareas de promoción.

De acuerdo con esos materiales, los pagos habrían comenzado en 2021, cuando Milei difundía en sus redes sociales cursos vinculados a la firma N&W Profesional Traders, propiedad de Novelli.

Los registros también vinculan al empresario con el lanzamiento de activos digitales como “Vulcano Game” ($Vulc), que habría colapsado poco tiempo después en medio de denuncias de fraude, en un esquema que presenta similitudes con el caso $LIBRA investigado actualmente.

Audios y pruebas en análisis

Entre las pruebas incorporadas se encuentra un audio enviado por Mauricio Novelli a su secretaria, en el que detalla la relación con el entonces candidato presidencial.

Estos elementos forman parte de más de 100.000 archivos recuperados de dispositivos electrónicos, que ahora están bajo análisis judicial y podrían ser determinantes para el avance de la causa.

Mientras tanto, la investigación continúa en un escenario marcado por tensiones políticas, cuestionamientos cruzados y la expectativa por el impacto que puedan tener estas nuevas pruebas.