La contraofensiva de Manuel Adorni: pericias oculares y denuncias para rebatir los US$ 245.000 en efectivo

El regreso de Manuel Adorni a las conferencias diarias en la Casa Rosada coincidió con una de las declaraciones más explosivas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El contratista Matías Tabar, responsable de las reformas en el country Indio Cuá, aseguró ante el fiscal Gerardo Pollicita haber recibido 245.000 dólares en efectivo por parte del funcionario.

La cifra, que supera cualquier previsión oficial, obligó al entorno del Jefe de Gabinete a salir con una estrategia de impugnación inmediata.

Desde el Gobierno intentan minimizar el impacto del testimonio asegurando que la causa se encamina a una «meseta» de peritajes donde se demostrará que los valores declarados por el arquitecto no guardan relación con la realidad de la propiedad. La apuesta política es clara: desacreditar al testigo para recuperar una iniciativa de gestión que se encuentra trabada hace casi dos meses.

Según pudo confirmar LA NACION con fuentes de la Casa Rosada, muy cerca del propio Adorni aseguraban respecto de los 245 mil dólares declarados por Tabar que “ese no es el monto”, en referencia a los costos de la refacción.

Ante este escenario, adelantaron que solicitarán una pericia ocular porque consideran que los costos son «exagerados» y que cualquiera que conozca la vivienda sabe que no representa esa inversión.

La defensa del «vencimiento» y la falta de facturas en la investigación a Manuel Adorni

El oficialismo sostiene que Manuel Adorni cuenta con la «buena voluntad» del arquitecto para regularizar la situación, pero denuncian que las facturas por los gastos realizados nunca fueron entregadas.

Sin embargo, no hubo explicaciones sobre por qué el funcionario aceptó realizar pagos de esa magnitud en moneda extranjera sin exigir los comprobantes legales en el momento.

En el círculo íntimo del Jefe de Gabinete reina la confianza: sostienen que «la casa no vale más de 200 mil dólares» y que el contratista está inflando los números. Para el Gobierno, la prueba de fuego será el 31 de mayo, fecha en la que Adorni presentará su declaración jurada anual. Hasta ese día, el funcionario mantendrá el hermetismo, apostando a que el tiempo licúe el impacto de los pagos en efectivo denunciados.

El intento de retomar la agenda por parte del oficialismo

Para Javier y Karina Milei, la conferencia de prensa de este lunes debía ser un «punto de giro» para dejar atrás el escándalo patrimonial. No obstante, la cifra de los USD 245.000 volvió a poner el foco en la capacidad de ahorro de un funcionario que, hasta hace poco, percibía un salario bruto de 3,5 millones de pesos.

Aunque en el Gobierno aseguran que los denunciantes «se van a comer la curva completa», el fiscal Pollicita y el juez Ariel Lijo ya analizan los pasos a seguir. Mientras Adorni elude dar precisiones frente a los periodistas, la Justicia se prepara para verificar si el lujo de la casa en Exaltación de la Cruz se condice con los ingresos declarados o si, como dice el contratista, hubo una circulación de divisas que nunca pasó por el sistema bancario.

(Con información de La Nación)