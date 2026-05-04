Aseguran que Manuel Adorni pagó US$245.000 en efectivo por refacciones en su casa Indio Cuá

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que probará el origen de sus gastos en la Justicia. (Foto: Clarín Fotografía)

Un nuevo testimonio judicial complica la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa que investiga su patrimonio. El contratista Matías Tabar declaró este lunes ante la Justicia que el funcionario nacional le pagó en efectivo la suma de 245.000 dólares por la remodelación de una vivienda familiar.

La información, que fue anticipada por el diario La Nación, surge de la declaración testimonial brindada ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Según el relato de Tabar, los fondos fueron destinados a una reforma integral en una propiedad de 400 metros cuadrados situada en el country Indio Cuá Golf Club, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Pisos, pileta y cascada: los detalles de la millonaria reforma que Adorni habría pagado «billete sobre billete»

Las tareas realizadas en la propiedad incluyeron la renovación de pisos y paredes, además de la construcción de una pileta con cascada en el jardín. La Justicia busca determinar ahora el origen de los fondos utilizados para estas mejoras, que superan ampliamente el valor de compra declarado de la vivienda, estimado en 120.000 dólares.

La propiedad se encuentra a nombre de Bettina Angeletti, esposa del Jefe de Gabinete, quien la registró como única titular en noviembre de 2024. La investigación sobre este inmueble se inició a partir de una denuncia penal presentada originalmente por la diputada nacional Marcela Pagano.

El «misterio» de los 245.000 dólares: la declaración del contratista que pone en jaque al Jefe de Gabinete

En el marco de la misma causa, la escribana del matrimonio, Adriana Nechevenko, también brindó testimonio. La profesional aportó detalles sobre un préstamo hipotecario de 100.000 dólares solicitado por Adorni y Angeletti el mismo día de la compra de la casa en el country.

Dicho préstamo fue garantizado con un departamento que el matrimonio poseía sobre la avenida Asamblea, en la Ciudad de Buenos Aires. Según la escribana, ese dinero se destinó a cubrir parte del costo inicial de la propiedad en Indio Cua.

Sin embargo, la declaración del contratista sobre el pago extra de US$245.000 en efectivo abre una nueva línea de investigación sobre la capacidad de ahorro y los movimientos de dinero no bancarizados del funcionario de Javier Milei.

Con información de La Nación.