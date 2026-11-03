Certificados médicos truchos en Aguas Rionegrinas: lo descubrieron y ahora enfrenta una causa penal

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un empleado de Aguas Rionegrinas acusado de presentar certificados médicos apócrifos en dos oportunidades para justificar ausencias laborales. La investigación se inició tras la denuncia de una médica que negó haber emitido uno de los documentos.

El caso fue analizado durante una audiencia realizada en Viedma, donde el fiscal adjunto Gonzalo Sanz explicó que uno de los certificados otorgaba al trabajador 48 horas de licencia por una supuesta enfermedad. Sin embargo, la profesional cuyos datos figuraban en el documento aseguró que no lo había confeccionado ni firmado.

A partir de esa denuncia, la Fiscalía inició una investigación que permitió detectar un segundo certificado médico con presuntas irregularidades.

Dos certificados bajo investigación

Entre las pruebas presentadas durante la audiencia se encuentran ambos documentos, las constancias de rechazo por parte del área de Recursos Humanos de Aguas Rionegrinas y los testimonios de superiores y referentes de la empresa.

Además, fueron entrevistados los dos profesionales de la salud cuyos datos aparecían en los certificados. Ambos desconocieron haber firmado los documentos.

La calificación legal atribuida al empleado es la de uso de documento privado falso, por los dos hechos investigados.

Cuatro meses para avanzar en la investigación

La defensa pública, ejercida por Graciela Carriqueo, no presentó objeciones al pedido de la Fiscalía.

Finalmente, la jueza de Garantías Georgina Amaro tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

Durante ese período, la Fiscalía podrá profundizar las medidas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.