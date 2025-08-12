Colectivero de Neuquén entregó a un pasajero que habría abusado de una mujer

Colectivero de Neuquén llevó a la comisaría a un pasajero que habría abusado de una mujer: el hombre fue imputado Foto Matías Subat.

Un hombre fue acusado de abuso sexual simple luego de agredir a una pasajera durante un viaje en un colectivo de la línea urbana “COLE”, ramal 18. El hecho ocurrió el 11 de agosto alrededor de las 15:30 y finalizó con la detención del imputado gracias a la rápida intervención del chofer, quien bloqueó las puertas del vehículo y condujo directamente a la comisaría.

Según informó la asistente letrada Vanesa Muñoz durante la audiencia de formulación de cargos, la víctima subió al colectivo en el centro de la ciudad. Minutos después, en la calle Chocón, abordó el imputado, quien se sentó junto a ella. “De manera rápida, sorpresiva y violenta”, el hombre tocó a la mujer por encima de la ropa, en contra de su voluntad.

Ante la denuncia de la pasajera, el acusado intentó descender, pero el chofer cerró las puertas y se dirigió a la Comisaría N.º 19, en el barrio Confluencia. “Llegó tocando bocina, lo bajaron y lo identificaron”, relató Muñoz. El hecho fue encuadrado como abuso sexual simple, de acuerdo con el artículo 119, primer párrafo, y el artículo 45 del Código Penal.

Se tomaron medidas de protección

El fiscal del caso, Manuel Islas, explicó que no podía solicitar una medida de coerción más severa, dado que la pena en expectativa podría ser de cumplimiento condicional. Sin embargo, solicitó al juez de garantías una serie de restricciones para resguardar a la víctima.

“Conoce a la mujer y sabe dónde vive”, argumentó Islas, y pidió la prohibición de acercamiento, contacto o intimidación. La víctima manifestó sentir temor, por lo que también se solicitó que el imputado no utilice el transporte público durante seis meses. Además, el fiscal señaló que el hombre está bajo investigación por hechos similares.

El juez hizo lugar a la acusación, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y dispuso todas las restricciones solicitadas por la fiscalía.