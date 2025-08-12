Femicidio de Estefanía Civardi en Bariloche: un juez ratificó los cargos y el acusado seguirá detenido

Este martes, la Justicia de Bariloche rechazó el recurso presentado por la defensa del imputado por el femicidio de Estefanía Civardi, ocurrido el mes pasado en la ciudad. El acusado pretendía revocar la formulación de cargos y modificar la prisión preventiva, pero el juez ratificó ambas decisiones.

El caso, que generó gran conmoción, involucra a un hombre señalado como el autor del disparo que provocó la muerte de Civardi. La investigación también lo vincula con antecedentes de violencia de género y con la posesión de su arma reglamentaria recién disparada al momento del hallazgo del cuerpo.

El planteo de la defensa

Durante la audiencia de impugnación, la defensa particular del imputado alegó que en la audiencia inicial el acusado no contó con una defensa eficaz. Argumentó que los abogados que lo asistieron en ese momento apenas habían tenido un contacto inicial con el legajo, lo que habría limitado su capacidad de diseñar una estrategia adecuada.

El abogado también solicitó que la causa sea caratulada como “muerte dudosa” y no como “femicidio”. Asimismo, pidió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, alegando que la medida impuesta resultaba excesiva.

La respuesta de la Fiscalía

El fiscal jefe respondió que la audiencia de formulación de cargos no es una instancia de producción de pruebas, sino de presentación preliminar de los elementos con los que cuenta la investigación. Indicó que los defensores iniciales participaron activamente en diligencias clave, como la autopsia, y tuvieron acceso al legajo desde el inicio del proceso.

El Ministerio Público Fiscal fundamentó la imputación en pruebas concretas: el hallazgo del cuerpo de Civardi con un disparo en la cabeza, la presencia del imputado junto a ella, su arma reglamentaria recientemente disparada y sus antecedentes de violencia de género.

Riesgo procesal y testigos clave

Respecto a la prisión preventiva, la Fiscalía destacó que existe riesgo procesal, ya que varios testigos relevantes son compañeros de trabajo del acusado, lo que podría favorecer posibles presiones o influencias. Por eso, consideró que la medida de detención es indispensable para resguardar la investigación.

La querella, en representación de la familia de la víctima, respaldó el planteo fiscal y enfatizó que no hubo irregularidades en la audiencia inicial. Señaló que la medida cautelar vigente protege tanto la integridad del proceso como la seguridad de los testigos.

La decisión del juez

Tras escuchar a las partes, el juez de la audiencia de impugnación resolvió rechazar el planteo defensivo y confirmar tanto la formulación de cargos como la prisión preventiva. Recordó que la formulación de cargos es, en principio, inimpugnable, ya que sólo habilita la investigación y no implica una sentencia sobre la culpabilidad.

El magistrado sostuvo que no se acreditaron violaciones a garantías constitucionales ni irregularidades en la audiencia inicial. Además, confirmó que la defensa anterior sí tuvo acceso al legajo, contradiciendo el argumento central del recurso.

Próximos pasos del proceso

El juez indicó que la defensa podrá solicitar en el futuro la revisión o morigeración de la medida cautelar ante el juez de Garantías, siempre que presente nuevos elementos que lo justifiquen. Sin embargo, aclaró que, por ahora, se mantienen firmes los fundamentos que llevaron a disponer la prisión preventiva.

También reafirmó que la calificación como femicidio es provisoria y que la definición definitiva se debatirá en el juicio, una vez producidas todas las pruebas. El proceso continuará bajo la supervisión de la Fiscalía, que avanza con pericias y declaraciones testimoniales para fortalecer la acusación.