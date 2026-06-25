Robo agravado a un taxista en Viedma: prisión preventiva para tres acusados del violento ataque

Durante los allanamientos posteriores al hecho se secuestraron elementos que serán sometidos a peritajes en el marco de la investigación.

Tres hombres fueron imputados por el violento robo sufrido por un chofer de taxi durante la madrugada del miércoles en Viedma. La Fiscalía los acusó de haber abordado el vehículo como pasajeros, amenazar al conductor con un arma de fuego, golpearlo con una manopla y sustraerle diversas pertenencias antes de escapar.

Además de formular cargos por el hecho, el Ministerio Público Fiscal solicitó que los acusados continúen detenidos bajo prisión preventiva. El juez de Garantías hizo lugar al planteo y fijó un plazo de investigación de cuatro meses para avanzar con las medidas pendientes.

Cómo ocurrió el ataque al chofer

Según expuso la fiscal Mariana Giammona durante la audiencia, los tres imputados abordaron un taxi que se encontraba trabajando en la plataforma ubicada en la intersección de las calles Zatti y Alem.

Los hombres solicitaron un viaje y, cuando estaban próximos a llegar a destino, desplegaron el ataque. De acuerdo con la acusación, exhibieron un arma de fuego y golpearon al conductor en el rostro con una manopla.

Tras reducirlo, rompieron el reloj taxímetro del vehículo y le sustrajeron la billetera, la llave del automóvil y su teléfono celular. Luego escaparon a pie por la zona de las calles Vinter y Pomona.

Por estos hechos, la Fiscalía les atribuyó el delito de «robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda», en calidad de coautores.

Las pruebas reunidas en las primeras horas

La acusación se sustentó en la denuncia radicada por la víctima, testimonios y entrevistas obtenidas durante las primeras 24 horas posteriores al hecho.

También se incorporaron el acta de procedimiento de la comisaría 30°, certificados médicos del taxista y de los imputados, además de informes elaborados por el Cuerpo de Investigación Judicial y el Gabinete de Criminalística.

Entre los elementos destacados por la Fiscalía figura un allanamiento realizado tras el asalto. El procedimiento tuvo resultado positivo y permitió secuestrar armas de fuego, vainas servidas, la billetera del conductor junto con su documentación, la llave del vehículo y otros objetos considerados relevantes para la causa.

Giammona explicó que aún restan diversas medidas de prueba, entre ellas ruedas de reconocimiento, pericias sobre las armas secuestradas y el análisis de la información obtenida durante los procedimientos. También se dispuso la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) para brindar asistencia al taxista.

Los motivos de la prisión preventiva

Al solicitar la medida cautelar, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Según detalló, uno de los acusados posee antecedentes penales, mientras que los otros dos registran legajos vinculados a delitos contra la propiedad.

«En concreto existe el peligro de entorpecimiento a la investigación», sostuvo la fiscal, quien argumentó que los tres imputados residen en domicilios distintos y, en libertad, podrían influir sobre la víctima o los testigos ya identificados.

La defensora pública María Paz Álvarez no objetó la formulación de cargos, aunque sí se opuso a la prisión preventiva y propuso medidas menos gravosas. Sin embargo, el juez resolvió mantener detenidos a los tres acusados mientras avanza la investigación penal preparatoria.

Restricción para difundir identidades

Al inicio de la audiencia, el magistrado también hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal para preservar la identidad de los imputados.

Por esa razón, quedó prohibida la difusión de sus nombres y de sus rostros mientras continúan produciéndose medidas probatorias consideradas relevantes para el esclarecimiento del caso. La defensa no presentó objeciones a esa solicitud.