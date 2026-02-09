Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otras 18 personas por asociación ilícita, fraude y sobornos en la Agencia de Discapacidad

El juez federal Sebastián Casanello dictó hoy el procesamiento de Diego Spagnuolo, primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de la gestión de Javier Milei. El magistrado lo acusó de ser uno de los jefes de una «asociación ilícita» montada para cobrar sobornos y cometer fraudes contra el Estado mediante licitaciones digitadas y sobreprecios.

Según anticipó el diario La Nación, el fallo describe un «entramado de corrupción institucional» que operó durante los primeros meses del gobierno libertario. Para la justicia, la ANDIS fue «empleada como vía de enriquecimiento» por una banda mixta de funcionarios y operadores privados que actuaron «en claro desmedro de la finalidad pública» del organismo.

La cúpula de la banda

La resolución alcanza a un total de 19 personas. Además de Spagnuolo, Casanello procesó como jefes de la organización a:

Daniel Garbellini: exnúmero dos de la Agencia.



exnúmero dos de la Agencia. Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian: empresarios vinculados a droguerías y con pasado en la política, quienes habrían controlado el organismo «desde afuera».

«Otro nivel de complicidades»

Uno de los puntos más inquietantes del fallo es la advertencia del juez sobre los alcances de la maniobra. Casanello señaló que el esquema delictivo parece no agotarse en los hechos probados y sugirió que la impunidad con la que se manejaban —haciendo caso omiso a quejas de otros funcionarios o proveedores desplazados— indica que «no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades».

«La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados», escribió el magistrado.

Los audios y el factor político

La causa se originó en agosto pasado tras una denuncia basada en la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo. En esas grabaciones, se mencionaba a «Lule» Menem como quien había «metido» a Garbellini en la Agencia «para chorear», y se aludía a un supuesto «3%» destinado a Karina Milei, asegurando que el Presidente estaba al tanto.

Si bien las defensas pidieron la nulidad de la causa alegando el origen ilícito de esas grabaciones, Casanello rechazó hoy esos planteos. No obstante, el juez aclaró que no utilizó los audios como prueba directa para fundamentar estos procesamientos, basándose en cambio en la evidencia recolectada sobre las licitaciones y el circuito administrativo irregular.

