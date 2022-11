Comité contra la tortura: «Neuquén no tiene estadísticas ciertas» sobre la situación carcelaria

Neuquén tiene bajo su custodia a 655 personas, tanto en cárceles como en comisarías. El mayor número está alojado en la U11 de varones: 270, excedida en su capacidad que es de 250. El corte es hasta el 31 de octubre. La cifra por sí sola no revela la situación de las personas detenidas. En qué condiciones materiales se encuentran, si hay hacinamiento, si pueden acceder a la educación o tienen restricciones en la atención sanitaria es información que se conoce solo cuando se presentan habeas corpus con reclamos urgentes. Antes de fin de año la Legislatura integrará el comité contra la tortura, que entre sus muchas funciones, tendrá la de sistematizar estos datos y presentar informes públicos a los tres poderes del Estado.

«Las organizaciones no venimos a denunciar, venimos a colaborar, a debatir. La ley está muy bien armada en ese sentido, en la posibilidad de construir conocimiento. Neuquén no tiene estadísticas ciertas: están las estadísticas de la policía, están las estadísticas del poder Judicial, cuando uno las cruza no coinciden», afirmó Silvia Couyoupetrou en la entrevista que le realizaron hoy diputados y diputadas de la comisión de Derechos Humanos.

Es miembro del equipo técnico profesional de la Dirección de Penas Alternativas y una de las candidatas propuestas por los organismos para integrar el comité, que realizará inspecciones periódicas en los lugares de detención de toda la provincia.

«Neuquén tiene historias tristes en este camino, hay muchas personas que han estado bajo la guarda del Estado que han perdido su vida», subrayó, en referencia por ejemplo a Cristian Ibazeta. Dijo que aún queda pendiente la creación del servicio penitenciario provincial.

Pablo Meuli, durante la entrevista en la comisión. Foto Matías Subat.

«Es una realidad, en la provincia de Neuquén no hay números, no hay estadísticas cuantitativas, ni cualitativas», manifestó la abogada Estefanía Buamscha, también postulante a integrar el comité. Remarcó que la cifra solo indica población carcelaria, cuántos varones y cuántas mujeres, y tipo de delitos.

La profesional trabaja en la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, en el área de promoción. Integró el equipo técnico del comité nacional para la prevención de la tortura elaborando recomendaciones. Señaló que en el último informe que hizo ese organismo sobre la situación de Neuquén reveló que tiene un nivel encarcelamiento menor que en otros sitios, relacionado, dijo, al buen funcionamiento del sistema acusatorio. Marcó déficit en la alimentación, el acceso a la salud y hacinamiento.

Planteó que retornó a Neuquén hace dos años y que trabajó en la provincia de Buenos Aires, en la secretaría de Derechos Humanos, específicamente en la subsecretaría de Protección, donde se encuentra la población carcelaria más grande del país: 50.000 personas detenidas. Mencionó que hizo 400 monitores en unidades, y que se formó con el personal de la Procuración Penitenciaria.

La comisión recibió también al profesor Pablo Meuli, integrante de APDH Neuquén, que expresó: «este comité representa un desafío importante, porque el sentido común de la sociedad sigue las marcas que nos dejó la dictadura «algo habrá hecho», «se lo merece», «¿qué quieren? encima comida, trabajo». No hay una comprensión de que el único derecho que ha perdido la persona detenida es el de la libertad, entonces tenemos ahí una construcción, un desafío, de poder construir un sentido común diferente«.

Quienes restan ser entrevistados son: Roberto Samar, Néstor Gimenez y Pablo Scatizza.

De estas seis candidaturas, cinco pasarán efectivamente a integrar el comité, junto a tres representantes de la Legislatura. Las designaciones deberán ser votadas en el recinto.