Cómo mataron a Tecas Vera en Bariloche y quiénes son los imputados

Alrededor de las 16.20 del martes, la pulsera electrónica que portaba Víctor Alfonso Tecas Vera dejó de emitir señales. En el centro de control de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (Uadme) advirtieron la situación y dieron el alerta. A esa hora, el hombre que estaba con libertad condicional había sido herido de muerte frente a su domicilio.

Le dispararon y el proyectil ingresó por el hemitórax izquierdo, atravesó el pulmón izquierdo, el corazón y el pulmón derecho. La bala quedó alojado en el cuerpo, pero en su recorrido causó una hemorragia mortal. Tecas Vera murió antes de que llegara al hospital Ramón Carrillo.

Los autores lo atacaron a plena luz del día y hubo testigos que los señalaron. El jueves, una mujer y un joven se entregaron en la sede de la fiscalía de Bariloche. Y este viernes por la mañana, el tercer sospechoso se puso a disposición de la justicia.

Este viernes se hizo la audiencia de formulación de cargos en la sala principal del edificio de Tribunales de la calle John O´Connor al 20 de Bariloche. En la sala hubo, sobre todo, familiares de los imputados.

El fiscal César Lanfranchi relató ante el juez de garantías Ricardo Calcagno, que tres jóvenes se presentaron el martes 22 de octubre cerca de las 16.20, en el domicilio ubicado en la calle Peulla 4975 del barrio 2 de Abril.

Dijo que Sebastián Luis Caniupan (22), Tupac Nehuen Bustos Yáñez (23) y Tamara Torres (24) se presentaron en el lugar “con un previo acuerdo de voluntades y reparto de roles a fin de darle muerte a Tecas Vera”.

"¡Te vinieron a ver!"

Dijo que Bustos Yáñez le pidió desde la calle a Tecas Vera que saliera de la vivienda en la cual se encontraba. “¡Te vinieron a ver!”, le indicó. El hombre salió y los tres jóvenes comenzaron a increparlo hasta que Caniupan y Torres sacaron armas de fuego de entre sus ropas.

Según Lanfranchi, Caniupan le efectuó un disparo a la víctima que murió minutos después. Sostuvo que la pareja de la víctima, que estaba en la vivienda, salió, pero Torres le efectuó un disparo con el arma de fuego, que no dio en la humanidad de la mujer. Después, los tres agresores se fueron.

Lanfranchi calificó el hecho atribuido a los tres imputados como un homicidio agravado por el uso de armas y con el concurso premeditado de dos o más personas. El Código Penal sanciona ese delito con una única pena: la prisión perpetua. Y pidió cuatro meses de plazo para la investigación del caso.

Manuel Mansiilla, defensor particular de Tores y Bustos Yáñez, se opuso a la formulación de cargos presentada por la fiscalía. Dijo que los dos imputados se presentaron en forma voluntaria en la sede del Ministerio Público Fiscal, para dar su versión de lo que había ocurrido, que es totalmente diferente a la teoría de la fiscalía.

Cuestionó la falta de evidencias y de testigos presenciales que hayan visto a la mujer y Bustos Yáñez disparar. Dijo que tienen pruebas para probar su teoría del caso.

El defensor particular de Caniupan, Alejandro Pschunder se expresó en el mismo sentido. Destacó que el joven se entregó este viernes por la mañana de manera voluntaria. Objetó que la fiscalía no presentó pruebas que incriminen a su asistido. Dijo que tienen otra teoría para explicar lo que sucedió. Pero no adelantó nada. Los tres imputados optaron por no declarar.

El juez de garantías Ricardo Calcagno admitió los cargos contra los imputados y les impuso cuatro meses de prisión preventiva. (foto Marcelo Martínez)

El juez admitió los cargos contra los imputados

Calcagno admitió los cargos que la fiscalía formuló contra los tres imputados. El fiscal jefe Martín Lozada pidió la prisión preventiva para los tres acusados porque alertó que en libertad podrían entorpecer la investigación.

Señaló que si recuperan la libertad o se les concede el arresto domiciliario pueden interferir o condicionar a los testigos, porque “los conocen”.

Advirtió que los tres se entregaron después de que se dictara la orden de captura. Observó que ninguno de los imputados aportó su celular, lo que impide que se hagan las peritaciones para recuperar las comunicaciones. De hecho, cuando el juez les preguntó sus datos personales y un teléfono de contacto, los tres sospechosos dijeron que no tenían celular.

Lozada sostuvo que necesitan encontrar esos celulares y el arma homicida. Y recordó que la expectativa de condena es de prisión efectiva.

Por eso, pidió que se les imponga la prisión preventiva por cuatro meses. Descartó otra medida cautelar como el arresto domiciliario. Recordó que Caniupan tiene una condena de un año y 9 meses.

Sebastián Caniupan es uno de los sospechosos por el homicidio de Víctor Tecas Vera, según la fiscalía. (foto Marcelo Martínez)

Rechazo de los defensores a la prisión preventiva

Mansilla rechazó el pedido de preventiva. Exigió que la fiscalía presente pruebas que demuestren ese entorpecimiento de la investigación. Dijo que la prisión preventiva es una medida excepcional. Destacó que Torres y Bustos Yáñez no tienen antecedentes penales.

Y les recriminó a los fiscales la falta de perspectiva de género para tratar a Torres. Aseguró que está embarazada y tiene a su cargo su hijo de un año. Propuso la prisión domiciliaria con dispositivo electrónico para los imputados. Pero la fiscalía no convalidó esa propuesta y le demandó al defensor acreditar la situación de Torres.

También, Pschunder se opuso a la prisión preventiva. Manifestó que la fiscalía no probó el peligro de entorpecimiento. Y también solicitó la prisión domiciliaria para Caniupan.

El defensor solicitó que se resguarden las uñas del cadáver de la víctima para hacer un estudio en busca de restos de pólvora. Recordó que Tecas Vera fue condenado por su participación en el homicidio de Miguel Garnica, ejecutado a finales de enero de 2015 en el barrio Eva Perón de Bariloche.

De hecho, Tecas Vera había sido condenado en un juicio abreviado a finales del 2020 por encubrimiento agravado. El imputado alcanzó un acuerdo con la fiscal del caso Betiana Cendón. Por eso, admitió haber colaborado para hacer desaparecer el cuerpo de Garnica a cambio de una condena de 5 años de prisión. Como este año había cumplido más de los dos tercios de la condena había salido del penal de Bariloche con libertad condicional.

El fiscal César Lanfranchi (a la izquierda) relató cómo ocurrió el homicidio y el fiscal jefe Martín Lozada fundamentó el pedido de prisión preventiva para los imputados. (foto Marcelo Martínez)

Los fundamentos del juez para imponer la preventiva

Calcagno advirtió que los indicios señalados por la fiscalía demuestran el entorpecimiento de la investigación. Mencionó que no entregaron los celulares.

Recordó que, según la acusación, Torres disparó contra la pareja de la víctima que es una de las principales testigos. Por eso, les impuso cuatro meses de preventiva.

Dijo que la situación de Torres se evaluará en otra audiencia cuando su defensor presente toda la documentación.

Dispuso a pedido de Pschunder que Caniupan siga detenido en una comisaria de la ciudad. El defensor alegó que si lo mandaban al penal estaba en peligro su seguridad.

Mansilla también pidió que Torres y Bustos Yáñez continúen arrestados en una comisaría. Lozada planteó que por política criminal no avalan que los imputados cumplan las medidas cautelares en unidades policiales. Insistió que deben ser enviados al penal.

El juez resolvió que en el caso de Bustos Yáñez y Torres será el servicio penitenciario provincial el que disponga el lugar de su alojamiento.

En 19 días, mataron a tres hombres en Bariloche. La noche del 5 de octubre asesinaron a Lucas Gatica. Lo balearon a la salida de un comercio de la calle Onelli al 1400. La tarde del 18 de octubre mataron a Sebastián Ojeda Ferro de un tiro en el cementerio municipal. Y el martes 22 de octubre asesinaron a Tecas Vega. Los sospechosos de los tres homicidios ya fueron detenidos y están con prisión preventiva.