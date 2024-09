Compró sillas online y le cancelaron el pedido sin explicaciones: será indemnizado, en Viedma

Un hombre de Viedma compró dos sillas por la app de Changomas y recibió confirmaciones de su pedido. Sin embargo, al intentar retirarlas, le informaron que su compra había sido cancelada sin explicaciones, lo que lo llevó a demandar a la empresa.

El consumidor relató que, tras recibir la confirmación de su compra, fue notificado por WhatsApp y por correo electrónico que su pedido estaba siendo procesado y que podía retirarlo en una fecha específica.

Sin embargo, al llegar a la tienda, le dijeron que su pedido no estaba disponible y que debía contactar al servicio al cliente.

Al comunicarse, le informaron que su pedido había sido reprogramado, pero días después recibió un correo que cancelaba su compra sin brindar razones. Ante esta situación, decidió presentar una demanda en el Juzgado de Paz de Viedma, donde expuso su caso.

Compró sillas online y le cancelaron la compra sin explicaciones, en Viedma: que determinó el juez

En su fallo, el juez destacó que el demandante tenía la calidad de consumidor y que Changomas, como proveedora, estaba obligada a cumplir con las normativas de protección al consumidor.

Se consideraron pruebas como capturas de pantalla de las comunicaciones y el resumen de la tarjeta de crédito, que demostraron la existencia de la compra y su cancelación sin justificación.

La empresa no se presentó en el juicio, lo que fortaleció la posición del consumidor. El juez determinó que, al no haber establecido un límite de cantidad en la oferta, la compañía debía asumir las consecuencias de no cumplir con su compromiso.

«Se ha probado la existencia de la compra de dos sillas plegables de chapa, color negro, conforme surge de la prueba acompañada, y que la misma fue cancelada sin explicaciones. Asimismo, surge que la demandada no ha establecido en la oferta el límite de cantidad de sillas que tiene para vender».

Finalmente, se condenó a Changomas a indemnizar al consumidor con 320 mil pesos por daño extrapatrimonial y 250 mil pesos por daño punitivo.